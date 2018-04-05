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Öldüren kelepçe

Zayıflamak için midesine kelepçe taktıran , hayatını kaybetti. Gözü yaşlı koca, “Eşim ihmal kurbanı” dedi

Öldüren kelepçe
'da aşırı kilolarından rahatsız olan ve kilo verip hacca gitmek isteyen evli 3 çocuk annesi (60), genel cerrahi uzmanı Dr. M.Y.'ye başvurdu. 140 kilo olan Fidan'a, tüp mide ameliyatı yapıldı. Ancak bir hafta sonra vücudunun ödem topladığı belirlenen Fidan, 2 kez daha ameliyat edildi. Fakat hayatını kaybetti. , 43 yıllık hayat arkadaşının ihmal ve yanlış tedavi nedeniyle yaşamını yitirdiğini öne sürerek, doktor M.Y.'yi şikayet etti. Fidan, "Bize 'riski yok, başarımlı ameliyatlar yapıyorum' dedi. Ama doktor hatasından eşim gitti" dedi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yönetimi, doktor M.Y. hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Uzmanlar, bu tür ameliyatların çok iyi araştırılıp yapılması gerektiği hatırlatılarak en doğru yolun, doğal yolla zayıflamak olduğunu belirtti.



Mehmet Fidan, eşinin fotoğrafına bakıp bakıp feryat ediyor.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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