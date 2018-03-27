Sürekli kaşınıyor

İzmir Seferihisar'da Murat Üstün(18), 3 aylıkken rahatsızlandı. Hastaneye götürülen Murat'ın 'AlagilleSendromu' adlı karaciğer hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Hastalık, diğer organlara da sıçradı. 2014'te anjiyo yapıldı. Murat'ıngözlerindekirahatsızlığınardındanvücudundakaşıntı başladı. Okulu yarıda bırakmak zorunda kaldı. İyileşmesi karaciğer nakline bağlı olan Üstün, uygun donörün bulunamadığını anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.