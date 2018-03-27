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Sürekli kaşınıyor

Anne Bengül Üstün, sürekli kaşınan oğlunun olması gerektiğini belirtti.

Sürekli kaşınıyor
İzmir Seferihisar'da Murat Üstün (18), 3 aylıkken rahatsızlandı. Hastaneye götürülen Murat'ın 'Alagille Sendromu' adlı karaciğer hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Hastalık, diğer organlara da sıçradı. 2014'te anjiyo yapıldı. Murat'ın gözlerindeki rahatsızlığın ardından vücudunda kaşıntı başladı. Okulu yarıda bırakmak zorunda kaldı. İyileşmesi ne bağlı olan Üstün, uygun donörün bulunamadığını anlattı.
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