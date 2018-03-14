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Teröristlerin Twitter’ı

Teröristlerin Twitter’ı
Hava Kuvvetleri Başsavcısı olduğu dönemde 'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki hiyerarşi dışı illegal yapılanmasını tespit eden ve ilk defa soruşturma başlatan emekli Askeri Savcı Ahmet Zeki Üçok'un Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 24.02.2018 tarihinden itibaren Twitter hesabı süresiz olarak askıya alındı. Yaklaşık 110 bin takipçisi olan ve yazdığı Twitler ile FETÖ'nün içerisindeki yapılanması ve yargı içerisindeki kumpaslarını kamuoyu ile paylaşan Üçok, sürekli FETÖ'nün teröristlerinin hedefinde oldu. Üçok'un Twitter aracılığı ile FETÖ'nün alçak yüzünü ortaya koymasından rahatsız olan FETÖ üyesi militanların organize biçimde topluca yaptıkları asılsız şikayetleri ciddiye alan Twitter'ın bu adımı, tepkilere neden oldu.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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