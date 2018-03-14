Teröristlerin Twitter’ı

Hava Kuvvetleri Başsavcısıolduğu dönemde FETÖ'nün TürkSilahlı Kuvvetleri içerisindekihiyerarşi dışı illegal yapılanmasınıtespit eden ve ilk defa soruşturmabaşlatan emekli Askeri SavcıAhmet Zeki Üçok'un Twitterkurallarını ihlal ettiği gerekçesiile 24.02.2018 tarihinden itibarenTwitter hesabı süresiz olarakaskıya alındı. Yaklaşık 110bin takipçisi olan veyazdığı Twitlerile FETÖ'nün TSK içerisindekiyapılanması ve yargı içerisindekikumpaslarını kamuoyu ilepaylaşan Üçok, sürekli FETÖ'nünteröristlerinin hedefinde oldu.Üçok'un Twitter aracılığıile FETÖ'nün alçak yüzünüortaya koymasından rahatsızolan FETÖ üyesi militanlarınorganize biçimde toplucayaptıkları asılsız şikayetlericiddiye alan Twitter'ın buadımı, tepkilere neden oldu.
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