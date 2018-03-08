Kadın dersi

16 yaşında evlendirilen Aslıhan Koçak, koca şiddetinden kaçtı. 20 yaşından sonra ortaokulu ve liseyi tamamladı. Üniversiteyi kazandı. Anaokulu öğretmeni olup öğrencilerine ışık saçtı. Kadınlara ise şu mesajı yolladı: Asla pes etmeyin
Azimli kadınlarımız, engel bilmedi. Başarı hikayeleri, 8 Mart DünyaEmekçi Kadınlar Günü'nü daha da güzelleştirdi. Bu hikayelerden biri de Aslıhan Koçak'a (44) aitti. Çorum'da doğan Koçak, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. 16 yaşında kendisinden 9 yaş büyük biriyle evlendirildi. Bir oğlu dünyaya geldi. Kocasından şiddet gören Koçak, 2 yıl sonra evini terk etti. Muğla'daki ablasının evine gitti. Kocası oğlunu vermediği için zor günler geçiren Koçak, güçlü bir kadın olup oğlunu yanına almaya karar verdi. 20 yaşından sonra ortaokulu ve liseyi bitirdi. Ardından üniversite sınavını kazanarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi Bölümü'ne girdi. Üniversiteden mezun olan Koçak, anaokulu öğretmeni olup başarılı bir kadın olarak oğlunun karşısına geçti. Yıllar sonra oğlunu yanına alan ve İzmir Karabağlar Emir Sultan Ortaokulu'nda görev yapan Aslıhan öğretmen, kadınlara şu mesajı gönderdi: "Asla pes etmeyin. Mücadele edin."
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