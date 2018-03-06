Huzur Giyim Mağazaları'nın eski kurucu ortaklarından olan işadamı Abdullah Gençal'ın hayatı, yıllarca ünlü birçok şarkıcı ve mankenle yaşadığı çapkınlıklar yüzünden karardı. 1990'lı yıllarda Hülya Avşar, Ebru Gündeş, Gülben Ergen ve daha birçok ünlü isimle yaşadığı aşklar nedeni ile ailesi tarafından önce şirketten bir süre uzaklaştırılan Gençal, bir daha huzur bulamadı. Ters düştüğü ağabeylerini, yüklü miktarlarda vergi kaçırdıkları iddiası ile maliyeye ihbar etti. Davalar birbirini izledi. Ağabeyleri karşı atak olarak Gençal'ı aile mirasından mahrum edebilmek için dava etti. Ama Gençal bu davayı kazandı. Bu yöntemle mirastan mahrum edilemeyeceği anlaşılınca, aile başka bir yol denedi. "Şikayetlerini geri çek, anlaşalım" denildi. Ancak Gençal, özel şartlı teklifleri de reddetti. Yıllarca süren anlaşmazlıklar yüzünden Huzur'un 5 mağazası kapandı. Şirket marka değer kaybıyla birlikte 100 milyondolar zarar etti. Eğlence hayatında sadece 2 milyon dolar harcadığını belirten Gençal, çapkınlık yapmaya niyetlenen genç işadamlarına seslendi: Benim yaşadıklarım örnek olsun.İyi düşünün...
1990'lı yıllarda birçok ünlü ile birlikte olan, her davette boy gösteren, ailesinin "mütevazi hayata dön" demesine rağmen söz dinlemeyen Abdullah Gençal, şimdi pişman.
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