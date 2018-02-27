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Lisede taciz isyanı

Lisede taciz isyanı
İstanbul Bahçeşehir'de bir lisede temizlik görevlisi, kız öğrencilere cinsel istismarda bulununca öğrenciler ayaklandı. Velilerin de katıldığı sonucu okul müdürü ve temizlik görevlisi görevden alındı. Taciz olayını kabul eden temizlik görevlisi okul müdürüne verdiği savunmasında "Kız öğrenciler çok dar giyiniyor" dedi. Velilerin de katıldığı protestoda tacize karşı sloganlar atıldı. 11. sınıf öğrencisi Rojbin Paş, temizlik görevlisinin uzun zamandır göz tacizinde bulunduğunu söyledi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler bir süre daha sloganlar attıktan sonra eğitime devam etmek üzere sınıflara girdi.
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