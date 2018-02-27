Lisede taciz isyanı

İstanbulBahçeşehir'debir lisedetemizlik görevlisi, kız öğrencilerecinsel istismarda bulununcaöğrenciler ayaklandı. Velilerinde katıldığı protesto sonucu okulmüdürü ve temizlik görevlisigörevden alındı. Taciz olayını kabuleden temizlik görevlisi okulmüdürüne verdiği savunmasında"Kız öğrenciler çok dar giyiniyor"dedi. Velilerin de katıldığıprotestoda tacize karşı sloganlaratıldı. 11. sınıf öğrencisi RojbinPaş, temizlik görevlisinin uzunzamandır göz tacizinde bulunduğunusöyledi. Okul bahçesinde toplananöğrenciler bir süre daha sloganlarattıktan sonra eğitime devametmek üzere sınıflara girdi.
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