Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde yaptırılan, Zeytinli Ortaokulu açılış töreninde yaptığı konuşmada, okulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Adana'ya okulun kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, bu okulda Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik gibi, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek nice öğrencilerin yetişeceğine inandığını belirtti.

Yılmaz, okulun bir yıl gibi kısa sürede tamamlanmasının ülkenin nereden nereye geldiğinin en güzel göstergesi olduğunu, burada 164 öğrenciye eğitim verileceğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük zenginliğinin beşeri sermayesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Beşeri sermayeyi değerli kılan da eğitimdir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim çağındaki herkese kişilik, yetenek ve kabiliyetlerini en üst düzeyde geliştirmesi için fırsat eşitliği temelinde eğitim vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin, iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel ve analitik düşünceye sahip bireyler olmasını istiyoruz. Bu amaca uygun eğitim, aynı zamanda ülkemizin bilgi ekonomisine geçişi ve demokrasinin gelişmesi için de gereklidir. Bu nedenle bu dönemde en büyük yatırımı eğitime yaptık. 2018 yılında merkezi hükümet bütçesinden 134 milyar 727 milyon lirayı eğitim için ayırdık. Bu toplam bütçenin yüzde 18'inden fazladır. Milli gelirimizin yüzde 6,2'sinden fazlasını da yine eğitime ayırıyoruz. Bu bütçeyle toplumun hemen hemen tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim öğretimi yerine getirmekteyiz. Bugün 65 bin üzerindeki okulumuzda bir milyondan fazla öğretmenimizle 18 milyona yakın öğrencimize eğitim vermekteyiz."

Yılmaz, kaliteli ve fırsat eşitliği temelinde eğitimin değişmez hedefleri olduğunu vurgulayarak, "Kaliteli eğitim için öncelikle alt yapının tamamlanmış olması lazım. Ben ilkokulu 70, liseyi 70 kişilik sınıfta okudum. Hep o dönemde şunu sorardım, derse giren öğretmen sınıfta 70 kişi varsa bir öğrencisine bir dakika ayırabilir mi? Ayıramadığı zaman da burada kaliteli bir eğitimden bahsedilebilir mi? İşte nüfusumuz arttı ama buna rağmen nüfusumuzun artış hızından kat kat daha fazlası yeni okullar, derslikler yaptık." ifadelerini kullandı.

"25 BİN ÖĞRETMENİ BİR YILDA EĞİTİM AİLEMİZE KAVUŞTURUYORUZ"

Eğitimin kilit taşının öğretmenler olduğuna dikkati çeken Yılmaz, eğitimde başarının yakalanması için öğretmene yatırım yapmak gerektiğini aktardı.

İsmet Yılmaz, en büyük yatırımı öğretmene yaptıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"584 binin üzerinde öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Bugün gördüğümüz her üç öğretmenden ikisi bizim dönemimizde atandı. Şimdi dün ilana çıkıldı, 20 bin öğretmen daha alacağız. Bu alımla beraber inşallah bir kanun teklifi daha var. Ücretli öğretmenler arasında da bize 5 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olmak kaydıyla bir 5 bin öğretmen daha alacağız. 25 bin öğretmeni bir yılda eğitim ailemize kavuşturuyoruz. Bu sayı bazı ülkelerin toplam kamu görevlisinden daha fazladır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 28'den 17'ye, ortaöğretimde 18'den 13'e düştü. Bu değer ile İngiltere, Japonya ve Güney Kore ile aynıyız, Fransa'dan daha iyiyiz. Norm kadro öğretmen doluluk oranı hemen hemen her bölgede yüzde 90'ın üzerine çıktı. Doğu Anadolu'da yüzde 92, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 90, ülke genelinde de yüzde 90 civarında. Eğer bugün biraz öğretmen eksikliği varsa Marmara Bölgesi'nde İstanbul'da var. Dezavantajlı bölgelere, kimselere, kişilere pozitif ayrımcılık yapılması gerekir diyorsunuz ya sayın bakanım, işte biz de bu dönemde öğretmenimizin çoğunu Doğu ve Güneydoğu'da istihdam ettik."

"İKİLİ EĞİTİMİ TAMAMEN KALDIRACAĞIZ"

Yılmaz, kaliteli eğitim için derslik başına düşen öğrenci sayını makul hale getirilmesi gerektiğini, bunu 36'dan 24'e indirdiklerini, Başbakanın talimatıyla ikili eğitimi ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

282 bin yeni derslik yaptıkları bilgisini veren Yılmaz, "İkili eğitimi ortadan kaldırmak için 58 bin dersliğe ihtiyacımız var. Ama 47 bin derslik şu anda yapılıyor. Arada 11 bin fark var. Allah nasip ederse önümüzdeki 1,5 yılda bunu da kapatıp, ikili eğitimi tamamen kaldıracağız." dedi.

Bakan Yılmaz, Adana'da geçen yıl 300 okulda ikili eğitim yapılırken, bu yıl 200'e düşürüldüğünü, bir yılda 100'e yakın okulu Adana'ya kazandırdıklarını dile getirdi.

"432 BİN AKILLI TAHTAYI ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTURDUK"

Daha kaliteli eğitim için teknolojinin eğitimle buluşturulması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fatih Projesi'ni başlattık. Bir milyon 437 binin üzerinde tablet bilgisayarı öğretmenlere ve öğrencilerimize dağıttık. 432 bin akıllı tahtayı öğrencilerimizle buluşturduk. Önümüzdeki dönemde ilkokulları, mesleki eğitim ve özel eğitim kurumlarını da Fatih Projesi kapsamına alacağız. Kodlama eğitimini başlattık. Beş ve altıncı sınıflarda teknoloji dersimiz var. O dersimizin içerisinde kodlama dersi vereceğiz. İstiyoruz ki evlatlarımızın kodlama dersi uygulamasını yapabilmesi için klavyeli bilgisayarlar olsun, bu alanda da çalışabilsinler.

Kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan birisi müfredatın güncellenmesi. Bilgi, teknoloji değişiyor. Bilgi ve teknolojinin değişimi müfredatın değişmesini zorunlu kılmaktadır. Bu yıl bir, 5 ve 9'uncu sınıflarda 51 dersin müfredatını yeniledik. Önümüzdeki dönemde geri kalan sınıfların derslerini güncelleyeceğiz. Evlatlarımızın 21. yüzyılın ihtiyacı bilgi, beceri, tutum, davranış ve değerleri almasını sağlayacağız. Müfredatı güncellerken, sadeleştirmeye önem verdik. Değerler eğitimi mutlaka olması gerekir dedik. Bir de analitik düşünme yeteneğinin hızlandırılması gerekir dedik. Bu ilkeler çerçevesinde müfredatı güncelleştirdik."

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI

Bakan Yılmaz, yaygınlaştırdıkları okul öncesi eğitimde bu yıl 37 pilot il belirlediklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Pilot illerde öğrencilerimizin kırtasiye masraflarını bakanlık olarak karşılıyoruz. Hedefimiz, her evladımızın ilkokula başlamadan önce bir yıl okul öncesi eğitimi almasını sağlamaktır. Ücretsiz kitapdağıtımını başlattık. 2003'den bu güne kadar 2 milyon 680 bin ücretsiz kitap dağıttık. Bütçemizden 4 milyar 600 milyon lira para ödedik. Şartlı Eğitim Yardımı programını başlattık. Annelere şunu söylüyoruz; düzenli olarak evlatlarınızı, kız ve erkek çocuklarınızı, anaokuluna, ilkokula, ortaokula, liseye gönderirseniz devlet olarak size destek olacağız. Anaokula ve ilkokula gönderdiğin her erkek öğrenci için 35 lira, kız öğrenci için 40 lira. Liseye gönderdiğin her erkek öğrenci için 50 lira, kız öğrenci için 60 lira hesabınıza para yatıracağız dedik. Şu ana kadar annelerimizin hesabına 6 milyar lira, yani 6 katrilyon lira para yatırdık."

Yılmaz, 1 milyon 229 bin öğrenciyi taşıma ile eğitimle buluşturduklarını, 91 bin engelli öğrencinin evinden alınıp okula getirildiğini aktardı.

Hastanelerde geçici sınıflar açarak 13 bin öğrenciye eğitim imkanı sağladıklarını belirten Yılmaz, okul sütü programında 6 milyon öğrenciye süt ve kuru üzüm dağıtıldığını bildirdi.

Ücretsiz yetiştirme ve destekleme kurslarına 9 milyon öğrencinin devam ettiğini, beşinci sınıflarda 800'e yakın pilot okulda haftada 15 saat İngilizce eğitimine başladıklarını kaydeden İsmet Yılmaz, sistem oturunca bütün Türkiye'ye yaygınlaştıracaklarını açıkladı.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, öğrencilerle kurdele keserek, okulu hizmete açtı, sınıfları gezdi.