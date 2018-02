İttifak yasası Meclis'e gidiyor

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesine ilişkin, "Tam bir mutabakatla bütün hususlar netliğe kavuşturuldu. 26 maddelik kanun teklifini, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla 21 Şubat Çarşamba günü TBMM Başkanlığına sunacağız." dedi.

Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Kendilerinin de katıldığı, Erdoğan ve Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları görüşmeye ilişkin" AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Şentop, liderlerin takdiriyle kurulan ve her iki partiden üçer kişinin bulunduğu Milli Mutabakat Komisyonunun çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Bugüne kadar 9 toplantı yaptıklarını ve toplamda 22 saat 45 dakika görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Şentop, bu çalışmaların her aşamasında, her toplantıdan önce ve sonra genel başkanlara gidişatla ilgili bilgi verdiklerini ifade etti. Şentop, şöyle devam etti:

"Onlar zaten konuya vakıftılar fakat çalışmaların sona ermesi üzerine, onların bir bütün olarak çalışmaları görmesi, değerlendirmesi ve son noktayı koyması gerekiyordu. Bugünkü toplantı o mahiyette bir toplantıydı. Metinler üzerinde görüşmeler yapıldı ve tam bir mutabakatla bütün hususlar netliğe kavuşturuldu. Bir iki gün teknik düzenlemeler üzerinde çalıştıktan sonra, 26 maddelik kanun teklifini, 21 Şubat Çarşamba günü TBMM Başkanlığına sunacağız."

Şentop, düzenlemenin oy kullanmayı kolaylaştıran, seçmen iradesinin sandığa yansımasını ve sonuç vermesini sağlayacak hükümler içerdiğini anlattı.

Teklifte yer alan seçim güvenliğiyle ilgili düzenlemelerin, seçmenin hür iradesi ile oy kullanmasının önündeki bütün engelleri kaldıracak ve buna imkan sağlayacak düzenlemeler olduğunu kaydeden Mustafa Şentop, "Metnin içerisinde seçim ittifakı ile ilgili düzenlemeler de var. Hem bu konuda kanunlarda bulunan yasaklama hükümlerini kaldırdık hem de siyasi partiler arasında seçim ittifakı yapıldığı takdirde bunun nasıl yapılacağına dair temel düzenlemeler getirdik." diye konuştu.

Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, "Bu düzenlemenin, diğer partilerin de ittifak yapmasına olanak sağlayıp sağlamadığına" ilişkin soru üzerine, "Bizim yaptığımız bir hukuki düzenleme, Milletvekili Seçimi Kanununda düzenleme yapıyoruz. Bu düzenlemeye göre, isteyen partiler ittifak yapabilirler. AK Parti-MHP ittifakı olabileceği gibi, başka partiler de bu düzenlemelere göre ittifak yapabilirler. Biz seçim kanununda objektif, soyut düzenleme yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"İttifaka konulacak isim konusunda bilgi verebilir misiniz?" sorusunu yanıtlayan Şentop, "Bu düzenlemeye göre, ittifak yapan siyasi partiler bir isim seçebilir ancak 'seçmeyebilir' diye de hüküm var. İsim konusu kamuoyuna daha sonra açıklanacak." dedi.

Şentop, kanun teklifini AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla Meclis'e sunacaklarını söyledi.

"HERHANGİ BİR TEREDDÜDÜMÜZ YOK"

MHP'li Mustafa Kalaycı da oluşturacakları metni liderlere arz edeceklerini ilk toplantıda açıkladıklarını belirterek "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yaptıkları toplantıda, hazırladığımız metin onaylandı. Tam mutabakat sağlandı, herhangi bir tereddüdümüz yok." dedi.

MHP'li Kalaycı, yapılan düzenlemenin ana hatları hakkında bilgi verdi. Düzenlemenin seçim güvenliği, seçim ittifakı ve Anayasa'ya uyum kapsamında Mahalli İdareler Seçim Kanunu ile ilgili olduğunu vurgulayan Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim ittifakı yapılmasının önünü açtık, hem Siyasi Partiler Kanununda hem de Milletvekili Seçimi Kanununda ittifakı yasaklayan maddeleri kaldırdık. Sadece AK Parti ve MHP için değil, tüm siyasi partiler için ittifak yapabilmenin önünü açtık. Demokratikleşme anlamında çok önemli bir adım atıldı. Yasakları kaldırdık. Kanun, 'Müşterek liste veremez, bir parti başka bir partiyi destekleyemez' diyor. Siyasi partilerden adaylıkta, yasaklayıcı hükümler vardı, istifa etme anlamında. O yasaklar tamamen kaldırıldı. Seçim ittifakının yapılabilmesine yönelik olarak kanunlarda gerekli düzenlemeler öngörüldü. Tüm yapılacak işlemler kapsamında, seçim ittifakının nasıl yapılacağı bütün kanunlardaki maddelere işlendi."

"DÜZENLEME, ŞU AN İÇİN YEREL SEÇİMLERİ KAPSAMIYOR"

Mustafa Kalaycı, "Bu ittifak, her iki seçim, yani milletvekili ve yerel seçim için de geçerli mi?" sorusuna, "Yapılan bu düzenleme Milletvekili Seçim Kanunu ile düzenlemeleri içeriyor. Genel anlamda, yerel seçimlerle ilgili bir görüşmemiz olmadı. Yapılan bu düzenleme, şu an için yerel seçimleri kapsamıyor." yanıtını verdi.

"Hayırlı bir işbirliği oldu, inşallah ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçları olacak." diyen Kalaycı, kamuoyunun ikna olacağı makul düzenlemeler getirdiklerini kaydetti. MHP'li Kalaycı, tüm siyasi partilere aynı imkanı veren düzenlemeler yaptıklarını bildirdi.

Şentop ve Kalaycı, "Her iki parti açısından da hiç tereddüt ya da soru işareti kaldı mı?" sorusuna, partileri açısından hiçbir tereddüt kalmadığı yanıtını verdi.