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İşte ittifak zirvesinin perde arkası

18 Şubat 2018, Pazar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İşte o görüşmenin perde arkası.
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