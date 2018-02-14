Yiğitlerimiz ders veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik’in tüm dünyaya örnek olduğunu anlattı: Dün çukur eylemlerinde destan yazan kahramanlarımız bugün insanlığa ibret olacak yiğitliklere imza atıyor. Türkiye’nin sivil hassasiyeti olmasaydı, Afrin’i tek şehit vermeden, taş üstünde taş bırakmadan çoktan almıştık
Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Bizim için Afrin neyse Kıbrıs ve Ege de odur.
Tahammül edemeyenler bizden teröristlere teslim olmamızı istiyorlar? Bu nasıl NATO'da beraber ortaklıktır? 'NATO eşittir ABD' değildir. NATO'da tüm ülkeler eşittir.
İlk gelen haberler şu anda 550 milyon civarında parasal destek ama bunun 3 milyar dolara kadar çıkacağına yönelik de şu anda fiskoslar var. Kaç tane DEAŞ'lıyı yok ettiniz? DEAŞ'lıyı nereye sevk ettiniz? Artık hiç kimsenin DEAŞ bahanesini kullanma hakkı yoktur. Suriye ve Irak'taki DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir. Bunların PKK'lı olduğuna dair işaret görmedik diyenler, kör veya aptal değillerse, art niyetlidir.
AK Parti Grup Toplantısı'nda 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeye geldi.
'Bizi vururlarsa sert karşılık veririz' diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açıktır. Türkiye'yi canlarının istediği gibi girip çıktıkları, her türlü hoyratlığı yapıp hesap vermedikleri yerlerle karıştırıyorlarsa çok yakında öyle olmadığını görecekler. Hemen yanı başlarında duranlardan başlayarak gördüğümüz her teröristi imha edeceğiz.
Yanı başımızdaki koskoca coğrafyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük paylaşım savaşı yaşanıyor. Birileri Türkiye'yi de bu paylaşım kavgasının bir parçası olarak görüyor. Bizim kimseye verecek bir karış toprağımız yok.
Dün çukur eylemlerinde ve Fırat Kalkanı'nda destan yazan kahramanlarımız bugün de Zeytin Dalı harekatında tüm insanlığa ibret olacak yiğitliklere imza atıyor. Bizim teröristlerin üstesinden geleceğimize hepsini de inlerine gömeceğimize inancımız tamdır.
Etiketler: AK Parti , Recep Tayyip Erdoğan , Ömer Halisdemir , Türkiye , Suriye , grup toplantısı , Zeytin Dalı Harekatı
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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İnancımız tamdır. Yürüyün aslanlarım. Sizi kim tutar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Artık kılıç kınından çıkmıştır. Dualarımız hep sizinle.
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