Yiğitlerimiz ders veriyor

ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti'nin Grup Toplantısı 'nda konuştu. ABD'yi YPG, Yunanistan'ı ise Kıbrıs ve Ege adaları konusunda sert dille uyaran Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Bizim için Afrin neyse Kıbrıs ve Ege de odur.edemeyenler bizden teröristlere teslim olmamızı istiyorlar? Bu nasıl NATO'da beraber ortaklıktır? 'NATO eşittir ABD' değildir. NATO'da tüm ülkeler eşittir.gelen haberler şu anda 550 milyon civarında parasal destek ama bunun 3 milyar dolara kadar çıkacağına yönelik de şu anda fiskoslar var. Kaç tane DEAŞ'lıyı yok ettiniz? DEAŞ'lıyı nereye sevk ettiniz? Artık hiç kimsenin DEAŞ bahanesini kullanma hakkı yoktur. Suriye ve Irak'taki DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir. Bunların PKK'lı olduğuna dair işaret görmedik diyenler, kör veya aptal değillerse, art niyetlidir.AK Parti Grup Toplantısı'nda 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir 'in kardeşi Soner Halisdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeye geldi.vururlarsa sert karşılık veririz' diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açıktır. Türkiye 'yi canlarının istediği gibi girip çıktıkları, her türlü hoyratlığı yapıp hesap vermedikleri yerlerle karıştırıyorlarsa çok yakında öyle olmadığını görecekler. Hemen yanı başlarında duranlardan başlayarak gördüğümüz her teröristi imha edeceğiz.başımızdaki koskoca coğrafyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük paylaşım savaşı yaşanıyor. Birileri Türkiye'yi de bu paylaşım kavgasının bir parçası olarak görüyor. Bizim kimseye verecek bir karış toprağımız yok.çukur eylemlerinde ve Fırat Kalkanı'nda destan yazan kahramanlarımız bugün de Zeytin Dalı harekatı nda tüm insanlığa ibret olacak yiğitliklere imza atıyor. Bizim teröristlerin üstesinden geleceğimize hepsini de inlerine gömeceğimize inancımız tamdır.