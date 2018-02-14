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Yiğitlerimiz ders veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik’in tüm dünyaya örnek olduğunu anlattı: Dün çukur eylemlerinde destan yazan kahramanlarımız bugün insanlığa ibret olacak yiğitliklere imza atıyor. ’nin sivil hassasiyeti olmasaydı, Afrin’i tek şehit vermeden, taş üstünde taş bırakmadan çoktan almıştık

Yiğitlerimiz ders veriyor
Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , AK Parti'nin 'nda konuştu. ABD'yi YPG, Yunanistan'ı ise Kıbrıs ve Ege adaları konusunda sert dille uyaran Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Bizim için Afrin neyse Kıbrıs ve Ege de odur.
Erdoğan'dan Yunanistan'a ve Güney Kıbrıs'a ikaz!


Tahammül edemeyenler bizden teröristlere teslim olmamızı istiyorlar? Bu nasıl NATO'da beraber ortaklıktır? 'NATO eşittir ABD' değildir. NATO'da tüm ülkeler eşittir.
Erdoğan'dan NATO çıkışı!


İlk gelen haberler şu anda 550 milyon civarında parasal destek ama bunun 3 milyar dolara kadar çıkacağına yönelik de şu anda fiskoslar var. Kaç tane DEAŞ'lıyı yok ettiniz? DEAŞ'lıyı nereye sevk ettiniz? Artık hiç kimsenin DEAŞ bahanesini kullanma hakkı yoktur. ve Irak'taki DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir. Bunların PKK'lı olduğuna dair işaret görmedik diyenler, kör veya aptal değillerse, art niyetlidir.


AK Parti Grup Toplantısı'nda 15 Temmuz kahramanı 'in kardeşi Soner Halisdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'li generale 'Osmanlı tokadı' yanıtı



'Bizi vururlarsa sert karşılık veririz' diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açıktır. 'yi canlarının istediği gibi girip çıktıkları, her türlü hoyratlığı yapıp hesap vermedikleri yerlerle karıştırıyorlarsa çok yakında öyle olmadığını görecekler. Hemen yanı başlarında duranlardan başlayarak gördüğümüz her teröristi imha edeceğiz.
Yanı başımızdaki koskoca coğrafyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük paylaşım savaşı yaşanıyor. Birileri Türkiye'yi de bu paylaşım kavgasının bir parçası olarak görüyor. Bizim kimseye verecek bir karış toprağımız yok.
Dün çukur eylemlerinde ve Fırat Kalkanı'nda destan yazan kahramanlarımız bugün de nda tüm insanlığa ibret olacak yiğitliklere imza atıyor. Bizim teröristlerin üstesinden geleceğimize hepsini de inlerine gömeceğimize inancımız tamdır.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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M.KULA&#199; M.KULAÇ

İnancımız tamdır. Yürüyün aslanlarım. Sizi kim tutar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Artık kılıç kınından çıkmıştır. Dualarımız hep sizinle.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.02.2018 09:13
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