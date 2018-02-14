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Erdoğan'dan çıkışı!

13 Şubat 2018, Salı

Erdoğan'ın o açıklamaları;

"NATO EŞİTTİR ABD DEĞİLDİR"
Tahammül edemeyenler bizden teröristlere teslim olmamızı istiyorlar. Bu nasıl üyeliği. Biz 'da berabersek, 'nun maddeleri, hükümleri neyse Türkiye ne kadar uyuyorsa Amerika'nın da o kadar uyması gerekir. Şunun da bilinmesini istiyorum. Türkiye'nin olarak, eşittir, değildir. Tüm ülkelerin her biri ile eşittir. Hepimiz aynı şekilde uymak durumundayız. Sen kalkar da YPG'yi, PYD'yi bize göre terör örgütü değildir diyorsan, NATO'da müttefikin olan ülkeye bu saldırıyorsa, NATO mensubu olarak onun karşısında durman gerekir. Ne derlerse desinler, güvenlikten sorumlu temsilcileri geldi, Dışişleri Bakanları da gelecek. Onlarla da konuşacağız. Hakka hukuka uygun şekilde yürümezse bunun adı ortak veya müttefiklik veya model ortaklık olmaz.

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