Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'li generale 'Osmanlı tokadı' yanıtı
13 Şubat 2018, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan: "Bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açıktır. Türkiye'yi canlarının istediği gibi girip çıktıkları, her türlü hoyratlığı yapıp hesap vermedikleri yerlerle karıştırıyorlarsa çok yakında öyle olmadığını görecekler. Hemen yanı başlarında duranlardan başlayarak gördüğümüz her teröristi imha edeceğiz. İşte o zaman teröristlerin yanlarında bulunmasalar kendileri için daha iyi olduğunu anlayacaklar. Ben şu anda buradan Amerika halkına sesleniyorum" dedi.
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