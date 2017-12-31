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için 5 yıldızlı aşevi

Mülteciler için 5 yıldızlı aşevi
Dünyanın en başarılı şeflerinden İtalyan , Paris'te yoksullar için bir aşevi açmaya hazırlandığını açıkladı. Bottura'nın İtalya'nın Modena kentindeki restoranı Osteria Francescana geçen yıl "dünyanın en iyi restoranı" seçilmişti. Bottura, "Food for Soul" (ruh için yemek) adlı bir proje başlatmış ve 2015'te Milano'da düzenlenen Expo fuarı ile 2016'da Brezilya'da yapılan Olimpiyatlar'da artan gıdalarla yoksullar için "kaliteli" yemekler hazırlamıştı.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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