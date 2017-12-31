Gözyaşları Akarsu

Şarkıcı Barış Akarsu2007'de kaza sonucu can verdi. Sanatçının annesi Hatice AkarsuBartın'daki evini, oğlu için müze haline getirdi. Ancak eve giren hırsızlar, sanatçının hatıralarına göz dikti. Akarsu'nun yüzük ve kolyelerini çalan hırsızlar polise enselendi. Anne Akarsu, özellikle hırsızlar tarafından çalınan ve manevi değeri çok yüksek olan oğluna ait yüzüğün bulunmasını istedi. Hırsızlara, "Ne yaptınız oğlumunyüzüğüne?" diye seslendi.
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