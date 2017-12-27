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Baba

Prof. Erol Yıldırım, keşfettiği bir türüne, babasının adını verdi. “Dünya döndükçe babamın adı anılacak” dedi

Baba böcek
Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nde yaklaşık 30 yıldır ler üzerine bilimsel çalışma yapan Prof. Dr. Erol Yıldırım, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Hymenoptera takımı Tiphiidae familyasına ait bir böcek türü keşfetti.



TAM 20 KEŞFİ VAR
Yıldırım, dünya için yeni bir tür olan böceğe babası Bahattin Yıldırım'ın isteği üzerine "Tiphia Bahattini" ismini verdi. Yöre ismi verilen böcek türlerinin adeta bulundukları bölgenin tapusu gibi olduğunu belirten Yıldırım, "Müzemizde 200'ün üzerinde dünyada sadece tip materyalleri olan böcek türleri var. 20'nin üzerinde de benim tanımladığım yeni böcek türleri var" dedi. Yıldırım, babasının kendisinden keşfettiği bir böceğe isminin verilmesini istemesi üzerine talebi yerine getirdiğine belirterek "Babamın adı, uluslararası bir dergide yayınlanıp dünya literatüründe yerini aldı. Bu böcek türüne ait örnekler dünyada sadece bizim müzemizde bulunuyor. Babam da bu olayı öğrenince çok sevindi. Dünya döndükçe babamın ismi bu böcek türüyle anılacak" diye konuştu. Yıldırım, daha önce de 4 böceğe kendi ismini verdiğini belirtti.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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