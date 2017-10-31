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Jobs’un arabası satılıyor

Jobs’un arabası satılıyor
Apple'ın efsanevi kurucusu Steve Jobs, 2011 yılında kanser nedeniyle hayata gözlerini kapadı. Geçen hafta imzasının bulunduğu dergi 50 bin dolara satılan Jobs, yine benzer bir konuyla gündemdeki yerini aldı. Jobs'un 2000 yılında satın alıp 2003'te sattığı BMW Z8 marka aracının gelecek ay New York'ta açık arttırmayla satılacağı açıklandı. Kilometresi 25 bin olan otomobilin 300-400 bin dolara satılacağı öngörülüyor.
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