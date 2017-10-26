Stres atmak için buluşmuşlar

Türkiye düşmanları dört koldan birleşti. Ülkeyi kaosa sürükleyecek eylemleri planlamak için geçtiğimiz Temmuz ayında Büyükada'ya geldi. Ancak planları istedikleri gibi gitmedi. Hepsi enselendi. Aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi'nin bulunduğu 11 sanık, dün hakim karşısına çıktı. Hepsi suçlamaları reddetti. Sanıklardan Özlem Dalkıran yaptığı savunmada, "Stresle baş edebilme çalışmaları için biraraya gelmiştik, şimdi ise uzun zamandırstres altındayız" dedi. Sanıklar hakkında "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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