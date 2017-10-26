 ;
Yol Durumu
  1. ‘Mütekabiliyet’ hoş kelime
  2. Bir rüya gerçek oldu

Stres atmak için buluşmuşlar

Stres atmak için buluşmuşlar
Türkiye düşmanları dört koldan birleşti. Ülkeyi kaosa sürükleyecek eylemleri planlamak için geçtiğimiz Temmuz ayında 'ya geldi. Ancak planları istedikleri gibi gitmedi. Hepsi enselendi. Aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi'nin bulunduğu 11 sanık, dün hakim karşısına çıktı. Hepsi suçlamaları reddetti. Sanıklardan Özlem Dalkıran yaptığı savunmada, "Stresle baş edebilme çalışmaları için bir araya gelmiştik, şimdi ise uzun zamandır stres altındayız" dedi. Sanıklar hakkında "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Etiketler:
  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar