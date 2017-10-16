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e erişim 2 yaşına düştü!

İnternete erişim 2 yaşına düştü!
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, 7 bakanlıktan uzmanların katılımıyla düzenlediği "Türkiye'de Çocuklara Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politikaları Değerlendirme Çalıştayı"nda çarpıcı sonuçlar elde edildi. e erişimin 2 yaşına kadar düştüğüne dikkat çekilen raporda, "Devletin özellikle internette yayılan ihmal, istismar içerikli sosyal medya paylaşımlarında proaktif önlem alması gerekmektedir" denildi.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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