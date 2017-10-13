Kayıp yeğenini Twitter buldu

Manken ve şarkıcı Aysu Baceoğlu yeğeninin kaybolduğunu söyleyerek yardım istedi. Twitter'dan otizmli yeğeni Deniz'in fotoğrafını paylaşan Baceoğlu, "Üsküdar'dakayboldu. Lütfen görenler haberversin" dedi. Şarkıcının paylaşımı sosyal medayada kısa sürede yayıldı. Birçok takipçi genci Üsküdar civarında gördüğünü yazdı. Deniz saatler sonra sağ salim bulundu.
Aysu Baceoğlu müjdeli haberi vererek yardımcı olan herkese teşekkür etti.
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