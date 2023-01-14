2023’te bunu seçen kazanır! Dünyanın en çok kazandıran meslekleri açıklandı! İşte geleceğin mesleği...

2023 yılı için en çok kazandıran meslekler açıklandı. İlk sırada bulunan meslek ise oldukça şaşırttı. US News Report isimli bir dergide yapılan çalışmaya göre en iyi 100 kişiden ilk 40'ı sağlık alanında çalışıyor. Sıralamayı ise teknoloji kategorisi takip ediyor. İşte dünyanın en çok kazandıran meslekleri...