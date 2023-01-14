2023'te bunu seçen kazanır! Dünyanın en çok kazandıran meslekleri açıklandı! İşte geleceğin mesleği...
Dünyanın en çok kazandıran meslekleri açıklandı! En iyi meslekler sıralamasında ilk beşte sırasıyla yazılım geliştirici, pratisyen hemşire,medikal ve sağlık hizmetleri müdürü, asistan doktor ve bilgi güvenliği analisti yer alıyor. İşte açıklanan o liste.
14.01.2023 10:55 - Son Güncelleme: 14.01.2023 10:55
2023 yılı için en çok kazandıran meslekler açıklandı. İlk sırada bulunan meslek ise oldukça şaşırttı. US News Report isimli bir dergide yapılan çalışmaya göre en iyi 100 kişiden ilk 40'ı sağlık alanında çalışıyor. Sıralamayı ise teknoloji kategorisi takip ediyor. İşte dünyanın en çok kazandıran meslekleri...