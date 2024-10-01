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TikTokta viral hale gelen kahve uykusu! Kahveyi uyku aracı olarak kullanıyorlar

TikTok'ta viral olan "kahve uykusu" trendi kısa bir şekerleme öncesinde kahve içmenin enerjinizi tazelemenin etkili bir yolu olduğunu vurguluyor. Özellikle yoğun çalışanlar için tasarlanan bu yöntem kafeinin uyarıcı etkisiyle dinç uyanmanıza olanak sağlıyor. Peki kahve uykusu nasıl yapılır? İşte habere dair detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 13:11 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 10:59
TikTokta viral hale gelen kahve uykusu! Kahveyi uyku aracı olarak kullanıyorlar

Son yıllarda yoğun iş temposu ve sürekli artan stres enerji düşüklüğüne neden olabiliyor. Güne kahve ile başlamak birçok kişi için bir alışkanlıkken TikTok'ta popülerleşen "kahve uykusu" trendi bu durumu ilginç bir noktaya taşıyor. Bu yöntem kısa bir şekerleme öncesinde kahve içerek hem dinlenebilmeyi hem de enerji seviyelerini artırmayı amaçlıyor. Peki kahve ve uyku nasıl bir araya gelerek verimliliği artırıyor?

TikTokta viral hale gelen kahve uykusu! Kahveyi uyku aracı olarak kullanıyorlar

Enerji yenileyen yeni bir trend: kahve uykusu

Güne kahveyle başlamanın yanı sıra TikTok'ta hızla yayılan "kahve uykusu" trendi enerji seviyelerini artırmanın ilginç bir yolunu sunuyor. Bu yöntem yoğun günlerde kısa bir şekerleme yapmadan önce bir fincan kahve içmeyi öneriyor. Böylece kahve ve uyku bir araya gelerek zinde bir ruh hali için şahane bir kombinasyon oluşturuyor.

TikTokta viral hale gelen kahve uykusu! Kahveyi uyku aracı olarak kullanıyorlar

Neden kahve ile uyku eşleştirilmeli?

Anksiyete ve travma terapisti @livspeakman tarafından keşfedilen bu yöntem özellikle uzun mesai saatleri geçiren doktorlar ve hemşireler arasında oldukça popüler! Kısa bir öğle şekerlemesi hem zihinsel hem de fiziksel olarak yenilenmenizi sağlıyor. Kahve ile birleştiğinde ise uykunun canlandırıcı etkisini artırarak sizi daha enerjik bir şekilde uyandırıyor.

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