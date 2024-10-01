TikTokta viral hale gelen kahve uykusu! Kahveyi uyku aracı olarak kullanıyorlar

Son yıllarda yoğun iş temposu ve sürekli artan stres enerji düşüklüğüne neden olabiliyor. Güne kahve ile başlamak birçok kişi için bir alışkanlıkken TikTok'ta popülerleşen "kahve uykusu" trendi bu durumu ilginç bir noktaya taşıyor. Bu yöntem kısa bir şekerleme öncesinde kahve içerek hem dinlenebilmeyi hem de enerji seviyelerini artırmayı amaçlıyor. Peki kahve ve uyku nasıl bir araya gelerek verimliliği artırıyor?
Enerji yenileyen yeni bir trend: kahve uykusu
Güne kahveyle başlamanın yanı sıra TikTok'ta hızla yayılan "kahve uykusu" trendi enerji seviyelerini artırmanın ilginç bir yolunu sunuyor. Bu yöntem yoğun günlerde kısa bir şekerleme yapmadan önce bir fincan kahve içmeyi öneriyor. Böylece kahve ve uyku bir araya gelerek zinde bir ruh hali için şahane bir kombinasyon oluşturuyor.
Neden kahve ile uyku eşleştirilmeli?
Anksiyete ve travma terapisti @livspeakman tarafından keşfedilen bu yöntem özellikle uzun mesai saatleri geçiren doktorlar ve hemşireler arasında oldukça popüler! Kısa bir öğle şekerlemesi hem zihinsel hem de fiziksel olarak yenilenmenizi sağlıyor. Kahve ile birleştiğinde ise uykunun canlandırıcı etkisini artırarak sizi daha enerjik bir şekilde uyandırıyor.