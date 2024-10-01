TikTokta viral hale gelen kahve uykusu! Kahveyi uyku aracı olarak kullanıyorlar

Son yıllarda yoğun iş temposu ve sürekli artan stres enerji düşüklüğüne neden olabiliyor. Güne kahve ile başlamak birçok kişi için bir alışkanlıkken TikTok'ta popülerleşen "kahve uykusu" trendi bu durumu ilginç bir noktaya taşıyor. Bu yöntem kısa bir şekerleme öncesinde kahve içerek hem dinlenebilmeyi hem de enerji seviyelerini artırmayı amaçlıyor. Peki kahve ve uyku nasıl bir araya gelerek verimliliği artırıyor?

Enerji yenileyen yeni bir trend: kahve uykusu Güne kahveyle başlamanın yanı sıra TikTok'ta hızla yayılan "kahve uykusu" trendi enerji seviyelerini artırmanın ilginç bir yolunu sunuyor. Bu yöntem yoğun günlerde kısa bir şekerleme yapmadan önce bir fincan kahve içmeyi öneriyor. Böylece kahve ve uyku bir araya gelerek zinde bir ruh hali için şahane bir kombinasyon oluşturuyor.