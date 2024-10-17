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Koç dolunayı 12 burcu birden sarsacak! İşinizden ya da sevgilinizden ayrılabilirsiniz

Ünlü astrolog Dinçer Güner sosyal medya hesabından Ekim ortası haftalık burç yorumlarını paylaştı. İşte, Dinçer Güner'den 14 - 20 Ekim 2024 haftası, Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burçlarını kapsayan yorumlar ve tahminler...

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 09:47 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 09:46
Koç dolunayı 12 burcu birden sarsacak! İşinizden ya da sevgilinizden ayrılabilirsiniz

Ünlü astrolog Dinçer Güner sosyal medya hesabından 14 - 20 Ekim 2024 haftasına dair burç yorumlarını paylaştı. Dinçer, özellikle Koç dolunayına dikkat çekti! İşte Dinçer Güner'den bu haftayı kapsayan ve merak uyandıran astroloji tespitleri...

Koç dolunayı 12 burcu birden sarsacak! İşinizden ya da sevgilinizden ayrılabilirsiniz

Bireysel etkileri

17 Ekim'de Koç burcunun 24 derecesinde gerçekleşecek olan dolunay içten içe büyüyen sorunların yüzeye çıkmasına neden olabilir. Bu dönem kendi bağımsızlığımızı ilan etme ve ilişkilerimizde denge kurma ihtiyacını vurguluyor. Koç enerjisi liderlik ve risk alma arzusunu ön plana çıkarırken duygusal tepkilerin yoğunlaşabileceği bir süreçte dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Baş bölgesini etkileyen bu dolunay baş ağrıları ve migren riskini artırabilir; bu nedenle fiziksel aktiviteye yönelmek faydalı olacaktır.

Koç dolunayı 12 burcu birden sarsacak! İşinizden ya da sevgilinizden ayrılabilirsiniz

Küresel etkileri

Dolunay 2 Ekim'de gerçekleşen Terazi burcundaki güneş tutulması ile bağlantılı olarak Ortadoğu'da gerilimlerin artmasına zemin hazırlayabilir. Mars ve Plüton'un sert açıları, potansiyel patlamalar, doğal afetler ve askeri çatışmalar gibi ciddi olayları tetikleyebilir. Ekonomik krizler ve diplomatik gerginlikler de gündeme gelebilir.

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