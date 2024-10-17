Koç dolunayı 12 burcu birden sarsacak! İşinizden ya da sevgilinizden ayrılabilirsiniz

Bireysel etkileri

17 Ekim'de Koç burcunun 24 derecesinde gerçekleşecek olan dolunay içten içe büyüyen sorunların yüzeye çıkmasına neden olabilir. Bu dönem kendi bağımsızlığımızı ilan etme ve ilişkilerimizde denge kurma ihtiyacını vurguluyor. Koç enerjisi liderlik ve risk alma arzusunu ön plana çıkarırken duygusal tepkilerin yoğunlaşabileceği bir süreçte dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Baş bölgesini etkileyen bu dolunay baş ağrıları ve migren riskini artırabilir; bu nedenle fiziksel aktiviteye yönelmek faydalı olacaktır.