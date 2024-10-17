Koç dolunayı 12 burcu birden sarsacak! İşinizden ya da sevgilinizden ayrılabilirsiniz

Ünlü astrolog Dinçer Güner sosyal medya hesabından 14 - 20 Ekim 2024 haftasına dair burç yorumlarını paylaştı. Dinçer, özellikle Koç dolunayına dikkat çekti! İşte Dinçer Güner'den bu haftayı kapsayan ve merak uyandıran astroloji tespitleri...
Bireysel etkileri
17 Ekim'de Koç burcunun 24 derecesinde gerçekleşecek olan dolunay içten içe büyüyen sorunların yüzeye çıkmasına neden olabilir. Bu dönem kendi bağımsızlığımızı ilan etme ve ilişkilerimizde denge kurma ihtiyacını vurguluyor. Koç enerjisi liderlik ve risk alma arzusunu ön plana çıkarırken duygusal tepkilerin yoğunlaşabileceği bir süreçte dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Baş bölgesini etkileyen bu dolunay baş ağrıları ve migren riskini artırabilir; bu nedenle fiziksel aktiviteye yönelmek faydalı olacaktır.
Küresel etkileri
Dolunay 2 Ekim'de gerçekleşen Terazi burcundaki güneş tutulması ile bağlantılı olarak Ortadoğu'da gerilimlerin artmasına zemin hazırlayabilir. Mars ve Plüton'un sert açıları, potansiyel patlamalar, doğal afetler ve askeri çatışmalar gibi ciddi olayları tetikleyebilir. Ekonomik krizler ve diplomatik gerginlikler de gündeme gelebilir.