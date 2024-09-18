Dünyanın en vatansever ülkeleri belli oldu: Türkiye milliyetçilikte zirveye imza attı!

Yeni yayınlanan bir araştırma, dünya genelinde vatandaşlara ülkeleri için savaşmaya ne kadar istekli olduklarını sorarak vatanseverlik konusunda ilginç sonuçlar ortaya koydu.

Washington DC merkezli bir Amerikan analitik ve danışmanlık şirketi olarak hizmet veren Gallup tarafından ilgi çeken bir çalışmaya imza atıldı.