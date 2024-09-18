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Dünyanın en vatansever ülkeleri belli oldu: Türkiye milliyetçilikte zirveye imza attı!

ABD merkezli araştırma şirketlerinden Gallup her yıl merakla beklenen "Dünyanın En Vatansever Ülkeleri" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Farklı kültürlerden ve coğrafyalardan insanların vatanlarına olan bağlılıklarını ölçen araştırma bu yıl da bazı beklenmedik sonuçlara imza attı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte merak edilen o liste...

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Giriş Tarihi :18 Eylül 2024 , 14:41 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 11:01
Dünyanın en vatansever ülkeleri belli oldu: Türkiye milliyetçilikte zirveye imza attı!

Yeni yayınlanan bir araştırma, dünya genelinde vatandaşlara ülkeleri için savaşmaya ne kadar istekli olduklarını sorarak vatanseverlik konusunda ilginç sonuçlar ortaya koydu.

Dünyanın en vatansever ülkeleri belli oldu: Türkiye milliyetçilikte zirveye imza attı!

Washington DC merkezli bir Amerikan analitik ve danışmanlık şirketi olarak hizmet veren Gallup tarafından ilgi çeken bir çalışmaya imza atıldı.

Dünyanın en vatansever ülkeleri belli oldu: Türkiye milliyetçilikte zirveye imza attı!

Araştırma kapsamında son yıllarda dünya genelinde artan milliyetçilik akımları incelenerek en vatansever olan ülkeler ortaya çıktı.

Dünya genelinde yürüttüğü çalışmada bütün ülkelerden binlerce katılımcıya "Ülkeniz için savaşır mısınız?" sorusuna verilen evet, hayır ya da çekimser cevapları listeleyen ve buna göre bir vatanseverlik sıralaması oluşturan şirket sonuçları açıkladı.

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