14 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları: İşte 5 milyon TL'nin geri ödemesi
Yüksek enflasyon ve ekonomik değişkenler birçok yatırımcının gayrimenkulü güvenli bir liman olarak değerlendirmesine yol açıyor. Bu noktada gayrimenkul, değerini koruma potansiyeli ile dikkat çekiyor. Alınan krediler ise gelecekteki ödemelerde kolaylık sağlayarak yatırımcıların yükünü hafifletiyor. Peki 5 milyon TL konut kredisinin aylık faiz oranı ne kadar? İşte habere ilişkin detaylar...
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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 08:40Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 08:37
Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler gözleri gayrimenkul yatırımlarına çevirdi. Kredi faizinde düşüş ve gayrimenkul fiyatlarında artış öngörenler konuta yöneldi. Peki 5 milyon TL konut kredisinin aylık ödemesi ve faiz oranı ne kadar?