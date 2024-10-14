14 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları: İşte 5 milyon TL’nin geri ödemesi

Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler gözleri gayrimenkul yatırımlarına çevirdi. Kredi faizinde düşüş ve gayrimenkul fiyatlarında artış öngörenler konuta yöneldi. Peki 5 milyon TL konut kredisinin aylık ödemesi ve faiz oranı ne kadar?