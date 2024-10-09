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Bir avuç dolusu sürüp bekletiyor: 47 yaşındaki Liv Tyler'ın güzellik sırrı

47 yaşındaki ünlü oyuncu Liv Tyler Hollywood'un en dikkat çekici isimlerinden biri... Yıllar geçtikçe güzelliği ve genç görünümüyle göz dolduran Tyler'ın bakım rutini merak ediliyor. İşte güzel oyuncunun saç ve cilt bakımı için kullandığı güzellik tüyoları...

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 10:10 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 10:57
Bir avuç dolusu sürüp bekletiyor: 47 yaşındaki Liv Tyler’ın güzellik sırrı

Kariyerinde birçok projede yer alan 47 yaşındaki ünlü oyuncu Liv Tyler "Armageddon," "The Lord of the Rings" serisi ve "The Leftovers" gibi yapımlarla tanınıyor. Ünlü ismin yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrı ise sonunda gün yüzüne çıktı. Tyler hem kariyeri hem de etkileyici görünümüyle dikkat çekerken güzellik sırlarını paylaştı. İşte güzel oyuncunun bakım tüyoları...

Bir avuç dolusu sürüp bekletiyor: 47 yaşındaki Liv Tyler’ın güzellik sırrı

Liv Tyler cildinin parlaklığını salatalık suyuna borçlu olduğunu ifade ediyor. Salatalık suyu cildi sıkılaştırma ve temizleme özelliğiyle bilinmekte. Tyler bu doğal içecekleri tüketerek cildini koruduğunu paylaşıyor.

Bir avuç dolusu sürüp bekletiyor: 47 yaşındaki Liv Tyler’ın güzellik sırrı

Tyler cilt bakımını da ihmal etmiyor. Haftada birkaç kez evde yaptığı maskelerle cildini temizliyor. Bu rutin cildinin pürüzsüz ve canlı kalmasını sağlıyor.

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