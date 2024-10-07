Göbek yağlarını eritiyor: İster taze ister kuru olarak tüketin!

İster kuru ister yaş tüketin

100 gram incir yalnızca 74 kalori içeriyor. Orta boy bir incir ise yaklaşık 48 kaloriye sahip. Lif açısından zengin olan bu meyve yaz aylarında taze kış aylarında ise kurutulmuş olarak tercih ediliyor. İncirin her iki şekilde tüketimi de sağlık üzerine birçok fayda sağlıyor.