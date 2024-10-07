Göbek yağlarını eritiyor: İster taze ister kuru olarak tüketin!

İncir düşük kalorisi ve sağlığa faydalarıyla diyet rutinlerinin vazgeçilmezi! Sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra farklı kür tarifleriyle de dikkat çekiyor. Göbek yağlarını eritmesiyle bilinen incir nasıl tüketilmeli? İşte habere dair detaylar...
İster kuru ister yaş tüketin
100 gram incir yalnızca 74 kalori içeriyor. Orta boy bir incir ise yaklaşık 48 kaloriye sahip. Lif açısından zengin olan bu meyve yaz aylarında taze kış aylarında ise kurutulmuş olarak tercih ediliyor. İncirin her iki şekilde tüketimi de sağlık üzerine birçok fayda sağlıyor.
Günde 2 adet yeterli
Diyetisyenler günde 2 ya da 3 adet incir tüketimini öneriyor. Bu miktar uzun süre tokluk hissi sağlayarak diyet sürecine destek olabilir. Ayrıca kuru incir ve zeytinyağı karışımını deneyerek göbek yağlarınızdan kurtulmak için etkili bir yol izleyebilirsiniz.