Makineye gerek yok! Kışın çamaşırları 30 dakikada kurutacak yöntem: 1 tanesi bile nemli kalmıyor

Her geçen yıl kurutma makineleri daha yaygın kullanılsa da, birçok evde hala bu cihazlar bulunmuyor. Özellikle kış aylarında çamaşır yıkamak ve kurutmak, hem ev halkı için zahmetli bir işe dönüşüyor hem de nemli hava nedeniyle çamaşırlarda istenmeyen kokular oluşabiliyor. Çamaşır iplerinin balkonda kullanılamadığı durumlarda kurutma işlemi iç mekanlara taşınıyor. Ancak bu yöntem evde rutubet sorunlarına ve çamaşırlarda deformasyona yol açabiliyor.