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Makineye gerek yok! Kışın çamaşırları 30 dakikada kurutacak yöntem: 1 tanesi bile nemli kalmıyor

Kış mevsiminde çamaşır kurutmanın en pratik ve yaratıcı çözümlerinden biri, sıradan bir pet şişe kullanmak. Bunun için bir plastik şişeyi alt ve üst kısımlarından keserek yatay bir tüp haline getirin.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 10:10 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 10:25
Makineye gerek yok! Kışın çamaşırları 30 dakikada kurutacak yöntem: 1 tanesi bile nemli kalmıyor

Her geçen yıl kurutma makineleri daha yaygın kullanılsa da, birçok evde hala bu cihazlar bulunmuyor. Özellikle kış aylarında çamaşır yıkamak ve kurutmak, hem ev halkı için zahmetli bir işe dönüşüyor hem de nemli hava nedeniyle çamaşırlarda istenmeyen kokular oluşabiliyor. Çamaşır iplerinin balkonda kullanılamadığı durumlarda kurutma işlemi iç mekanlara taşınıyor. Ancak bu yöntem evde rutubet sorunlarına ve çamaşırlarda deformasyona yol açabiliyor.

Makineye gerek yok! Kışın çamaşırları 30 dakikada kurutacak yöntem: 1 tanesi bile nemli kalmıyor

Bu tüpü, kurutma rafının altına veya çamaşır askısına yerleştirerek giysiler arasında hava akışı sağlayabilirsiniz. Şişenin yarattığı hava boşluğu çamaşırların doğrudan iplere yapışmasını engeller bu sayede kumaşın hava ile teması artar ve daha hızlı kuruma sağlanır. Üstelik bu yöntem kıyafetlerin renk ve dokularını da korur.

Makineye gerek yok! Kışın çamaşırları 30 dakikada kurutacak yöntem: 1 tanesi bile nemli kalmıyor

Kapalı Alanlarda Çamaşır Kurutmanın Riskleri

Kış aylarında balkon veya dış mekân kullanımı her zaman mümkün olmayabilir. Ancak çamaşırları evin içinde kurutmak, bir dizi problem yaratabilir:

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