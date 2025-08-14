Örnek No:55*



T.C.

ELAZIĞ

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/69 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/69 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, AYDINCIK Mahalle/Köy, Çavuş Oğlu Mevkii, 114 Ada, 16 (E:810) Parsel,Dava konusu taşınmaz Elazığ ili Merkez İlçesi Aydıncık köyü sınırları içerisinde olup;

yüzölçümü 25.562,76 m2' dir, taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 3-5

meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu – tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60

90 cm), geçirgen bir yapıya sahip, susuz tarım arazisi niteliğindedir. Dava konusu taşınmaz hali

hazırda ekili değildir.

Adresi : Elazığ İli Merkez İlçesi Aydıncık Köyü Çavuş Oğlu Mevkii 114 Ada 16 Parsel (Eski:810 Parsel) Elazığ Merkez / ELAZIĞ

Yüzölçümü : 25.562,76 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.345.669,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2026 - 10:01

17/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

