Evi 10 dakikada sıcacık yapan yöntemler! Kış aylarının en praitk ve ucuz kurtarıcı çözümleri

Özellikle geceleri soğuktan korunmak için elektrikli battaniyeler iyi bir seçenektir. Düşük enerji tüketimiyle yatağınızı ısıtarak konforlu bir uyku sağlar. Yatmadan önce kısa süreli çalıştırarak yatak takımlarınızı da önceden ısıtabilirsiniz.
Evde üşümemek için termal içlikler, polar ya da yünlü kıyafetler giyebilirsiniz. Çoraplar ve rahat ev botları da vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır.
Kaloriferler yanmadığında taşınabilir fanlı veya infrared ısıtıcılar kullanabilirsiniz. Enerji tasarrufu için ısıtıcıları yalnızca kullandığınız odalarda çalıştırmak etkili olacaktır.
Pencerelere kalın perdeler asarak soğuk hava akışını kesebilirsiniz. Halılar da zeminden soğuk hava gelmesini engeller. Gündüz saatlerinde güneş alan pencereleri açık tutmak, eve doğal ısı sağlamak açısından önemlidir.