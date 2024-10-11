2024 yılının son aylarına yaklaşmışken beslenme alışkanlıklarımızda büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Veganizmden keto diyetine, sürdürülebilir beslenmeden kişiye özel diyet planlarına kadar birçok yeni trend gıda seçimlerimizi şekillendiriyor. Peki nedir bu trendler, nasıl uygulanıyor? İşte habere ilişkin detaylar...

Vegan beslenme Veganizm hem etik hem de sağlık nedenleriyle hızla popülerlik kazanıyor. Bitki bazlı diyetlerin çevresel etkileri ve sağlık faydaları hakkında artan farkındalık vegan ürünlerin market raflarında daha fazla yer almasına yol açıyor. Yeni alternatifler ve yaratıcı tarifler vegan beslenmeyi daha çekici hale getiriyor.