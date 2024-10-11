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Vegan, keto ve daha fazlası... 2025 global beslenme trendleri belli oldu

2025 yılına yaklaşırken beslenme alışkanlıklarımızda belirgin değişimler gözlemleniyor. Sağlıklı yaşam ve sürdürülebilirlik temaları etrafında şekillenen bu trendler toplumun gıda tercihlerinde yeni bir yön belirliyor. İşte 2025 yılında öne çıkması beklenen beslenme trendleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 09:52 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 11:08
Vegan, keto ve daha fazlası... 2025 global beslenme trendleri belli oldu

2024 yılının son aylarına yaklaşmışken beslenme alışkanlıklarımızda büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Veganizmden keto diyetine, sürdürülebilir beslenmeden kişiye özel diyet planlarına kadar birçok yeni trend gıda seçimlerimizi şekillendiriyor. Peki nedir bu trendler, nasıl uygulanıyor? İşte habere ilişkin detaylar...

Vegan, keto ve daha fazlası... 2025 global beslenme trendleri belli oldu

Vegan beslenme

Veganizm hem etik hem de sağlık nedenleriyle hızla popülerlik kazanıyor. Bitki bazlı diyetlerin çevresel etkileri ve sağlık faydaları hakkında artan farkındalık vegan ürünlerin market raflarında daha fazla yer almasına yol açıyor. Yeni alternatifler ve yaratıcı tarifler vegan beslenmeyi daha çekici hale getiriyor.

Vegan, keto ve daha fazlası... 2025 global beslenme trendleri belli oldu

Keto

Keto diyeti düşük karbonhidrat ve yüksek yağ içeren yapısıyla ilgi görüyor. 2025 itibarıyla bireylerin metabolizma hızlarını artırma ve kilo kontrolü sağlama amacıyla keto tarzı beslenmeyi benimsemeye devam etmesi bekleniyor. Ayrıca bu diyete uygun çeşitli gıda ürünlerinin piyasada yer almasıyla seçenekler artıyor.

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