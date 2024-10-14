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Bankaların faiz yarışında son durum ne? Güncel mevduat kazanç tablosu: İşte yüksek getiri sağlayacak o güncelleme...

Faizlerde yılbaşından sonra düşüş beklentisi mevduatların büyüsünü kaybettirdi. Ancak risksiz getiri avantajı sunan vadeli mevduatların hala yüksek oluşu yatırım tercihlerinde öne çıkmasını sağlıyor. Bankalarda ortalama faiz oranı yüzde 45-50 bandına yerleşse de halen yüzde 54'lere varan fırsatları kaçırmamak mümkün. İşte yüksek getiri sağlayacak mevduat kazanç tablosu&hellip;

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 08:38 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 08:35
Bankaların faiz yarışında son durum ne? Güncel mevduat kazanç tablosu: İşte yüksek getiri sağlayacak o güncelleme...

Mevduat hesaplarında faiz yarışı sürüyor. Faizlerin yılbaşından sonra düşeceği beklentisi gündemdeyken risksiz getiri avantajı sunan vadeli mevduatlara ise ilgi hala yüksek. Peki faiz yarışında son durum ne? İşte yüksek getiri sağlayacak mevduat kazanç tablosu!

Bankaların faiz yarışında son durum ne? Güncel mevduat kazanç tablosu: İşte yüksek getiri sağlayacak o güncelleme...

Yeni müşterilere özel faiz oranları avantaj sunuyor

Merkez Bankası'nın 4 Ekim haftasına ilişkin verilerine göre 1-3 ay vadede yıllık ortalama mevduat faizi yüzde 59.74 seviyesinde seyrediyor. Bazı bankalarda yüzde 45-46 faizler uygulanırken bazı bankalarda( özellikle şubesiz dijital bankalarda) bu oranlar 'yeni müşteriye özel' yüzde 53-54 seviyelerine kadar yükselebiliyor.

Bankaların faiz yarışında son durum ne? Güncel mevduat kazanç tablosu: İşte yüksek getiri sağlayacak o güncelleme...

Faiz avcısı olmak gerekiyor

Politika faizinde yakın vadede bir indirim beklenmese de tahminler 2025'in ilk aylarına ertelendi. Dolayısıyla mevduattan yüksek getiri için halen fırsat mevcut. Yüksek getiri tutarını mevduatlarda değerlendirmek isteyenlerin tam anlamıyla faiz kovalaması gerekiyor. Aynı banka ile çalışmak ya da vade bitiminde faizleri takip etmemek fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Diğer bankaların faiz oranlarını takip etmek getiriyi de yüksek oranda artırabilir.

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