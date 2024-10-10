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"Uyumadan önce mutlaka bunu yapın..." 6 maddeye uyarak 23 kilo birden verdi!

Kilo vermek birçok kişi için zorlu bir mücadele olabilir. Kathleen Hart, bu mücadeleyi aşarak başkalarına ilham vermek amacıyla kendi deneyimlerini paylaşmaya karar verdi. Hart, "Size tam olarak 30 kilodan fazla nasıl verdiğimi ve özellikle kilo vermemi nasıl hızlandırdığımı ve beş ayda 23 kilo verdiğimi anlatacağım" diyor. Bu süreçte öğrendiklerini ve başarılarını bölümlere ayırarak sundu.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 08:18 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 10:57
Uyumadan önce mutlaka bunu yapın... 6 maddeye uyarak 23 kilo birden verdi!

Birçok kişi kilo vermek için sıkı diyet ve egzersiz programlarına başvursa da, kalıcı sonuçlar elde etmek için bazı temel alışkanlıkları hayatlarına entegre etmek gerekir. İşte, 30 kilodan fazla veren fenomenin uyguladığı ve başarılı olduğu 6 adım...

Uyumadan önce mutlaka bunu yapın... 6 maddeye uyarak 23 kilo birden verdi!

1. Beslenme Planı Oluşturma

Hart, kilo verme yolculuğuna başlamadan önce sağlıklı bir beslenme planı geliştirdi. "Bir diyet planı bulmalısınız; sadece sonuç veren değil, uzun vadede de sürdürebileceğiniz bir beslenme şekli olmalı." diyor. Düşük karbonhidratlı bir diyet benimseyen Hart, bu yaklaşımın kendisine en uygun seçenek olduğunu vurguluyor.

Uyumadan önce mutlaka bunu yapın... 6 maddeye uyarak 23 kilo birden verdi!

2. Düşük Karbonhidrat Tüketimi

Diyetinin temelini düşük karbonhidratlı besinler oluşturuyor. Hart, "Daha düşük karbonhidratlı alternatifler bulmanın benim için daha iyi olduğunu düşündüm." diyor.

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