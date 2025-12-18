Mauro Icardi 3 kulübe önerildi! İşte yeni adresi
Galatasaray’da sezon sonu yaklaşırken Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili iddialar giderek artıyor. İtalyan basını, Arjantinli golcü için ilk temasların kurulduğunu öne sürerken, adı geçen kulüpler de netleşmeye başladı.
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da, devre arası transfer dönemine sayılı günler kala kadro planlaması gündemin üst sıralarında yer alıyor. Sarı-kırmızılıların yeni transferler kadar, sözleşmesi sona erecek oyuncularla ilgili alacağı kararlar da merak ediliyor. Bu isimlerin başında ise Mauro Icardi geliyor.
ICARDI İÇİN İTALYA'DAN ÇARPICI İDDİA
İtalyan basınından Sportmediaset'in haberine göre, Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi üç Serie A kulübüne birden önerildi. Haberde, Milan, Roma ve Como'nun Icardi için bilgilendirilen takımlar arasında yer aldığı belirtildi.
ROMA CEPHESİ TRANSFERE SICAK
Resmi bir teklif henüz yapılmamış olsa da ilk temasların kurulduğu ifade edildi. Özellikle Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin, tecrübeli golcüye olumlu yaklaştığı ve transfer ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı.
YAKIN ZAMANDA YENİ GELİŞMELER BEKLENİYOR
Haberde, Mauro Icardi'nin durumu ile ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanmasının sürpriz olmayacağı vurgulandı. Transfer sürecinin, sezon ilerledikçe daha da netleşmesi bekleniyor.
ICARDI'NİN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU
Mauro Icardi, kısa süre önce geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekmişti. Arjantinli golcü paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Merak etmeyin, sözleşmem bittiğinde buradan başım dik ayrılacağım. Ve hipotetik olarak daha önce gidersem de bu tamamen yüzde 100 benim kararım olur. Icardi'yi birkaç ay daha elinizde tutacaksınız. Tadını çıkarın, çünkü sonra beni özleyeceksiniz."
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maçta görev alan Mauro Icardi, yaklaşık 800 dakika sahada kaldı. Tecrübeli golcü, bu süreçte 8 kez rakip fileleri havalandırarak takımına skor katkısı sağladı.
SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ
32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Transfermarkt verilerine göre Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray cephesinde, Icardi'nin sezon sonundaki durumu ve olası transferiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.