Mauro Icardi 3 kulübe önerildi! İşte yeni adresi

Haberde, Mauro Icardi 'nin durumu ile ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanmasının sürpriz olmayacağı vurgulandı. Transfer sürecinin, sezon ilerledikçe daha da netleşmesi bekleniyor.

Mauro Icardi , kısa süre önce geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekmişti. Arjantinli golcü paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Merak etmeyin, sözleşmem bittiğinde buradan başım dik ayrılacağım. Ve hipotetik olarak daha önce gidersem de bu tamamen yüzde 100 benim kararım olur. Icardi'yi birkaç ay daha elinizde tutacaksınız. Tadını çıkarın, çünkü sonra beni özleyeceksiniz."

Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maçta görev alan Mauro Icardi , yaklaşık 800 dakika sahada kaldı. Tecrübeli golcü, bu süreçte 8 kez rakip fileleri havalandırarak takımına skor katkısı sağladı.

Mauro Icardi (AA)

SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ

32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Transfermarkt verilerine göre Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray cephesinde, Icardi'nin sezon sonundaki durumu ve olası transferiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.