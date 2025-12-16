Galatasaray'da Osimhen endişesi!

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının da dahil olması ile birlikte yoğunlaşan fikstürde başta Victor Osimhen olmak üzere yıldız oyuncularına güveniyor.

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunu korumaya çalışan Galatasaray, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 biletini kapmak için mücadele veriyor.

YÖNETİM DİKEN ÜSTÜNDE

Galatasaray'da Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina 21 Aralık'ta başlayacak olan turnuvada milli takımlarına katılmak üzere ülkelerine döndü.

Öte yandan 18 Ocak'taki finale kadar yükselmeleri halinde oyuncular, toplamda 1 ay takımlarından uzak kalacak. Bu süre zarfında Süper Lig'de ve Avrupa'da kritik maçlara çıkacak olan Cimbom'da yaşanabilecek sakatlıklar ve puan kaybı ihtimalleri yönetimi tedirgin ediyor.