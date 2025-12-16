PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Osimhen endişesi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması maçlarının da eklenmesi ile birlikte yoğun bir fikstür ile karşı karşıya kalan Galatasaray'da Afrika Kupası'na giden oyuncuların akıbeti merakla bekleniyor. Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina'dan bir süre mahrum kalacak sarı-kırmızılılar olası bir sakatlık durumuna karşı diken üstünde. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Osimhen endişesi!

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunu korumaya çalışan Galatasaray, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 biletini kapmak için mücadele veriyor.

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının da dahil olması ile birlikte yoğunlaşan fikstürde başta Victor Osimhen olmak üzere yıldız oyuncularına güveniyor.

Son şampiyonun zorlu yolculuğu sürerken kapıda bekleyen Afrika Kupası tehlikesi dikkat çekiyor.

YÖNETİM DİKEN ÜSTÜNDE

Galatasaray'da Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina 21 Aralık'ta başlayacak olan turnuvada milli takımlarına katılmak üzere ülkelerine döndü.

Öte yandan 18 Ocak'taki finale kadar yükselmeleri halinde oyuncular, toplamda 1 ay takımlarından uzak kalacak. Bu süre zarfında Süper Lig'de ve Avrupa'da kritik maçlara çıkacak olan Cimbom'da yaşanabilecek sakatlıklar ve puan kaybı ihtimalleri yönetimi tedirgin ediyor.

"GÖNDERMEKTEN KORKUYORUZ"

Özellikle takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in bu sezon Nijerya Milli Takımı ile çıktığı maçlarda yaşadığı kısa süreli sakatlıklar ve maruz kaldığı sert fauller dikkat çekmişti.

Konu ile ilgili konuşan teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'i milli takıma göndermekten korkar hale geldiklerini dile getirmişti.

