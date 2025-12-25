PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de gözden düşen İrfan Can Eğribayat için Polonya'da savaş

Fenerbahçe’de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan kaleci İrfan Can Eğribayat için transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli file bekçisine yine Polonya’dan ilgi olduğu ortaya çıktı.

Polonya'nın köklü kulüplerinden Legia Varşova, İrfan Can Eğribayat ile yakından ilgileniyor. Legia Varşova'nın kadrosuna yeni bir kaleci takviyesi yapmak istediği ve bu doğrultuda Fenerbahçeli kaleciyi gündemine aldığı belirtildi.

DAHA ÖNCE CRACOVIA DA İLGİLENMİŞTİ

27 yaşındaki kaleciyle ilgili bu, Polonya'dan gelen ilk ilgi değil. Daha önce yine bir Polonya temsilcisi olan Cracovia'nın da İrfan Can Eğribayat'ı transfer listesine aldığı öne sürülmüştü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İrfan Can Eğribayat, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Süper Lig dahil olmak üzere 6 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 6 gol yiyen tecrübeli kaleci, 2 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE

Fenerbahçe'de kaleci rotasyonunda geride kalan İrfan Can Eğribayat için Polonya'dan gelen bu ilginin, ara transfer döneminde somut bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği merakla bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun durumu konusunda gelecek tekliflere göre karar vereceği ifade ediliyor.

