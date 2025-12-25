Fenerbahçe'de gözden düşen İrfan Can Eğribayat için Polonya'da savaş

Polonya'nın köklü kulüplerinden Legia Varşova, İrfan Can Eğribayat ile yakından ilgileniyor. Legia Varşova'nın kadrosuna yeni bir kaleci takviyesi yapmak istediği ve bu doğrultuda Fenerbahçeli kaleciyi gündemine aldığı belirtildi.

İrfan Can Eğribayat (AA) DAHA ÖNCE CRACOVIA DA İLGİLENMİŞTİ 27 yaşındaki kaleciyle ilgili bu, Polonya'dan gelen ilk ilgi değil. Daha önce yine bir Polonya temsilcisi olan Cracovia'nın da İrfan Can Eğribayat'ı transfer listesine aldığı öne sürülmüştü.