Anderson Talisca Brezilya'ya transfer iddialarına yanıt verdi

31 yaşındaki hücum oyuncusu, Brezilya'ya olası dönüşüyle ilgili soruya net bir yanıt verdi. Talisca, şu an için böyle bir planı olmadığını belirterek,

"Şu anda değil. Odak noktam burada, Fenerbahçe ile şampiyonluğu kazanmak. Bu konuları henüz düşünmüyorum. Belki daha sonra, kim bilir" ifadelerini kullandı. Yetiştiği kulüp Bahia'ya dönüş ihtimaliyle ilgili soruya ise, "Bu daha sonra düşünülüp karar verilecek bir konu" cevabını verdi.

Anderson Talisca (AA) MİLLİ TAKIM SORUSUNA SOĞUKKANLI YAKLAŞIM Brezilya Milli Takımı iddialarına da değinen Talisca, teknik direktör Carlo Ancelotti ile herhangi bir temasının olmadığını söyledi. Deneyimli futbolcu, bu konudaki yaklaşımını şu sözlerle özetledi: "Bir oyuncu milli takıma girebilmek için kulübünde elinden gelenin en iyisini yapmalı. Ben bu konuda sakinim. İşimi yapıyorum; çağrılırsam giderim, çağrılmazsam da sorun değil. Çok fazla kaliteli oyuncu var."