Anderson Talisca Brezilya'ya transfer iddialarına yanıt verdi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Anderson Talisca, hakkında çıkan Brezilya’ya dönüş ve milli takım iddialarına açıklık getirdi. Brezilya basınından UOL’ye konuşan yıldız futbolcu, önceliğinin tamamen Fenerbahçe olduğunu vurguladı.

31 yaşındaki hücum oyuncusu, Brezilya'ya olası dönüşüyle ilgili soruya net bir yanıt verdi. Talisca, şu an için böyle bir planı olmadığını belirterek,
"Şu anda değil. Odak noktam burada, Fenerbahçe ile şampiyonluğu kazanmak. Bu konuları henüz düşünmüyorum. Belki daha sonra, kim bilir" ifadelerini kullandı.

Yetiştiği kulüp Bahia'ya dönüş ihtimaliyle ilgili soruya ise, "Bu daha sonra düşünülüp karar verilecek bir konu" cevabını verdi.

MİLLİ TAKIM SORUSUNA SOĞUKKANLI YAKLAŞIM

Brezilya Milli Takımı iddialarına da değinen Talisca, teknik direktör Carlo Ancelotti ile herhangi bir temasının olmadığını söyledi. Deneyimli futbolcu, bu konudaki yaklaşımını şu sözlerle özetledi:

"Bir oyuncu milli takıma girebilmek için kulübünde elinden gelenin en iyisini yapmalı. Ben bu konuda sakinim. İşimi yapıyorum; çağrılırsam giderim, çağrılmazsam da sorun değil. Çok fazla kaliteli oyuncu var."

FENERBAHÇE'Yİ NEDEN SEÇTİ?

Transfer sürecine de değinen Talisca, Fenerbahçe'ye gelişinin tamamen kendi kararı olduğunu vurguladı. Al-Nassr'dan ayrılış sürecini anlatan Brezilyalı yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Al-Nassr yönetimi ayrılmamı istemiyordu ama ben yeni bir mücadeleye girmek ve daha önce oynadığım Türkiye'ye dönmek istedim. Fenerbahçe'de büyük ve gelişen bir proje var. Kulüp 11 yıldır şampiyon olamıyor ve ben bu görev için geldim."

Geçen sezonun kulüp açısından zorlu geçtiğini de belirten Talisca, "Seçimler ve başkan değişikliğiyle zor bir yıl yaşandı ama şimdi yeniden yapılanma var ve gerçekten iyi bir hava oluştu" dedi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI MESAJI

Şampiyonluk yarışına da değinen yıldız futbolcu, Galatasaray'ın ligde önde olmasına rağmen Fenerbahçe'nin iddiasını koruduğunu belirterek,
"Galatasaray önde olabilir ama biz de mücadelenin içindeyiz" sözleriyle iddiasını sürdürdü.

SEZON PERFORMANSI

Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 14 gol ve 3 asist üreterek sarı-lacivertli takımın hücum gücünde kilit rol oynadı.

