Silivri’de icradan satılık tarla!

Silivri İcra Dairesi tarafından Silivri'de 5,150,96 m² tarla icradan satışa çıkarıldı

Satışa çıkarılan tarla için 3.863.220 TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 23.05.2023 olarak duyuruldu.

İlanda tarla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

Taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Yeni Mahalle Mahallesi, Haraçcı Yolu Mevki, 6249 Ada, 36 Parsel numarasında kayıtlı, 5.150,96 m" yüzölçümlü, Tarla Nitelikli ana taşınmaz olup adres olarak Kavaklı Mahallesi'nden Gazitepe mahallesi istikametine giden giderken Avrupa Otoyolu üst geçidine varmadan solda kalan parseldir.

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