Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 18.01.2023 16:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.01.2023 16:04
    ABONE OL

    İzmir'de 300 bin TL'ye satılık daire! Detaylar netleşti

    İnternet üzerinden yayınlanan satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İzmir Çiğli'de 2+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İzmir’de 300 bin TL’ye satılık daire! Detaylar netleşti

    Karşıyaka 1. İcra Dairesi tarafından Çiğli'de bulunan 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 300 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 06.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    İzmir İl, Çiğli İlçe, BÜYÜK ÇİĞLİ Mahalle/Köy, 11615 Ada, 25 Parsel, 25 Nolu Bağımsız Bölüm Bina Projeye göre her biri bir alttakinin üzerine teraslanarak oturan dairelerden müteşekkildir. Her dairenin girişi ayrı kottandır, asansör bulunmazken doğalgaz mevcuttur. Mesken 2+1 olup net 70 m2, brüt (duvarlar dahil) 80 m2 alana sahiptir. Ana taşınmaz yüzölçümü 2916 m2dir. Meskende zeminler seramik ve laminat parke, duvarlar ve tavanlar plastik boyalıdır. Banyoda duvarlar fayans kaplıdır, klozet ve lavabo mevcuttur. Mutfakta mutfak dolabı mevcuttur. Meskenin dış kapısı çelik kapı, oda kapıları amerikan kapı, pencereleri pvc doğramadır. Tuğba Özbek Anadolu Lisesine yürüme mesafesinde yer alır. Toplu ulaşım ve özel araçla ulaşım mümkündür.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kiev’de helikopter kazası! Ukrayna İçişleri Bakanı öldü
    Haberler Emlak&OTO İzmir'de 300 bin TL'ye satılık daire! Detaylar netleşti
        SON DAKİKA