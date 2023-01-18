İzmir’de 300 bin TL’ye satılık daire! Detaylar netleşti

Karşıyaka 1. İcra Dairesi tarafından Çiğli'de bulunan 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 300 bin TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 06.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

İzmir İl, Çiğli İlçe, BÜYÜK ÇİĞLİ Mahalle/Köy, 11615 Ada, 25 Parsel, 25 Nolu Bağımsız Bölüm Bina Projeye göre her biri bir alttakinin üzerine teraslanarak oturan dairelerden müteşekkildir. Her dairenin girişi ayrı kottandır, asansör bulunmazken doğalgaz mevcuttur. Mesken 2+1 olup net 70 m2, brüt (duvarlar dahil) 80 m2 alana sahiptir. Ana taşınmaz yüzölçümü 2916 m2dir. Meskende zeminler seramik ve laminat parke, duvarlar ve tavanlar plastik boyalıdır. Banyoda duvarlar fayans kaplıdır, klozet ve lavabo mevcuttur. Mutfakta mutfak dolabı mevcuttur. Meskenin dış kapısı çelik kapı, oda kapıları amerikan kapı, pencereleri pvc doğramadır. Tuğba Özbek Anadolu Lisesine yürüme mesafesinde yer alır. Toplu ulaşım ve özel araçla ulaşım mümkündür.

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