Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 18.12.2022 12:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.12.2022 12:23
    ABONE OL

    Kayseri Develi’de 11.891 m² arazi icradan satılığa çıkartıldı!

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Kayseri Develi’de 11.891 m² arazi fiyatıyla ön plana çıktı.

    Develi’de 11.891 m² arazi icradan satılığa çıkartıldı!

    Develi İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 11.891 m² arazi mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 35.675 muhammen bedel belirlendi.

    İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan satışa çıkarılan arazinin satış tarihi 19.01.2023 olarak belirlendi. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    1 NO'LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : Kayseri İl, Develi İlçe, KÜÇÜKKÜNYE Mahalle/Köy, Karamağara Mevkii Mevkii, 112 Ada, 52 Parsel, Tam hisseli gayrimenkul,
    Adresi : Küçükkünye Mah. Karamağara Mevkii 112 Ada, 52 Parsel Tarla Develi / KAYSERİ
    Yüzölçümü : 11.891,68 m2
    İmar Durumu :Yok
    Kıymeti : 35.675,04 TL
    KDV Oranı : %8

    Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir

    İlana gitmek için tıklayınız

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dağ yöresi meyvecilikle kalkınıyor
    Haberler Emlak&OTO Kayseri Develi’de 11.891 m² arazi icradan satılığa çıkartıldı!
        SON DAKİKA