Kayseri Develi’de 11.891 m² arazi icradan satılığa çıkartıldı!

Develi İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 11.891 m² arazi mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 35.675 muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan satışa çıkarılan arazinin satış tarihi 19.01.2023 olarak belirlendi. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri İl, Develi İlçe, KÜÇÜKKÜNYE Mahalle/Köy, Karamağara Mevkii Mevkii, 112 Ada, 52 Parsel, Tam hisseli gayrimenkul,

Adresi : Küçükkünye Mah. Karamağara Mevkii 112 Ada, 52 Parsel Tarla Develi / KAYSERİ

Yüzölçümü : 11.891,68 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 35.675,04 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir

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