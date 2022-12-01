Ankara Gölbaşı’nda 1.319 metrekare arsa satışta

Gölbaşı İcra Dairesi tarafından Ankara'da bulunan 1319 metrekare arsa satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 329 bin 750 TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 08.12.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Ankara İl, Gölbaşı İlçe, Karagedik Mah, 125390 Ada, 5 Parsel, Tapuda "Arsa" olarak kayıtlı ve dosyamızda 3 borçlu adına hisseli olarak kayıtlı olup "Tamamı" satılacak olan taşınmazla ilgili 15.04.2022 tarihinde yapılan keşfe istinaden alınan bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Karagaedik Mahalle yerleşim alanı içerisindedir. Ara parsel konumunda olup, imar yolu açılmamıştır. Etrafında Arsa ve Tarla vasıflı taşınmazlar ile Müstakil tarzda yapılaşmalar vardır. Üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Düzgün olmayan bir geometrik yapıya sahiptir. Gölbaşı Kaymakamlığına kuş uçuşu yaklaşık 24,00 km mesafededir. Hafif eğimli bir arazi yapısına sahiptir.



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