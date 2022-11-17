Milli Emlak'tan bomba ilan! Amasya'nın göbeğinde 20 bin TL'ye arazi fırsatı! TOKİ'nin yarı fiyatına arsa...

Amasya'da paylaşılan 20 bin liralık arsa birçok kişi tarafından büyük ilgi çekti. Milli emlak tarafından paylaşılan ilanlar TOKİ arsalarından bile çok daha uyguna satılıyor. İşte amasya'da ilana koyulan o tarla ve konu hakkında tüm merak edilenler...
MİLLİ EMLAK SATILIK ARSALAR NE KADAR?
Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsalar büyük ilgi görüyor. Amasya'da satışa konulan bir tarlanın 20 bin lira olması büyük ilgi çekti. 20 bin lira ile 1 milyon lira aralığında fiyatlar değişiklik gösteriyor.
- Taşınmaz No :05030103031
- Pafta / Ada / Parsel :G34-B-11-A-3 / 101 / 5
- İmar Durumu :İmarsız
- İmar Özellik Adı :
- İmar Tarihi :
- Yasal Dayanak :2886 / 45.
- Taşınmaz Yüzölçümü :554,35m2
- Hazine Hissesi :554,35 m2
- Satılacak Yüzölçümü :554,35 m2
- Toplam Tahmin Bedel :20.000,00
- Geçici Teminat Bedeli :4.000,00
- İhale Tarihi ve Saati :17.11.2022 11:40
MİLLİ EMLAK'TAN NASIL ARSA ALABİLİRİM?
Satın alma talepleri, il, ilçe, mevki, pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği bir dilekçe ile taşınmazın bulunduğu il ve ilçelerde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) müracaat edilebilmektedir.
MİLLİ EMLAK'TAN HAZİNE ARAZİSİ NASIL KİRALANIR?
Hazineye ait tarım arazilerini kiralamak isteyenlerin, başvuru süresi içerisinde Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu (Ek-1) ile taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) müracaat etmeleri gerekmektedir.