Milli Emlak'tan bomba ilan! Amasya'nın göbeğinde 20 bin TL'ye arazi fırsatı! TOKİ'nin yarı fiyatına arsa...

Amasya'da paylaşılan 20 bin liralık arsa birçok kişi tarafından büyük ilgi çekti. Milli emlak tarafından paylaşılan ilanlar TOKİ arsalarından bile çok daha uyguna satılıyor. İşte amasya'da ilana koyulan o tarla ve konu hakkında tüm merak edilenler...

MİLLİ EMLAK SATILIK ARSALAR NE KADAR?

Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsalar büyük ilgi görüyor. Amasya'da satışa konulan bir tarlanın 20 bin lira olması büyük ilgi çekti. 20 bin lira ile 1 milyon lira aralığında fiyatlar değişiklik gösteriyor.