Çanakkale Gelibolu'da 2 bin metrekare arsa mahkemeden satışta

Gelibolu Satış Memurluğu tarafından Çanakkale'de bulunan 2000 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 1 milyon 650 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 02.12.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Çanakkale İl, Gelibolu İlçe, Bolayır Köyü, Kiremitlik Mevkii, 532 Parsel, Parsel Gelibolu Belediye mücavir alan sınırları dışında konumlu olup Çanakkale İl Özel İdaresi Sorumluluk sahasında kalmakta olup Köy muhtarlığı tarafından verilen hizmetlerden faydalanır durumdadır, Parsel geometrik olarak dikdörtgene benzer şekilli olup topografik olarak eğimsiz bir yapıdadır. Parsel sahile 40 metre, Gelibolu İstanbul Asfaltına 1950 metre mesafede konumlu olup Gelibolu Kent merkezinin yaklaşık 15 km kuzeydoğusunda konumludur. Parselin bitişiğinde ve yakın çevresinde yazlık siteler ile seyrek düzende müstakil yazlık yapılaşmalar bulunmaktadır. Alt yapı imkânları yapılaşma sıklığına bağlı olarak artmaktadır.



İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın