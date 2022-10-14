Ankara Yenimahalle'de icradan satılık ucuza daire

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Yenimahalle bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 560 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 29.11.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Pamuklar Mahallesi, 61519 Ada, 5 Parsel, 2. Kat, 12 nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmaz: Taşınmazın Konumu: Yakın çevresinde Burç Mahallesi Muhtarlığı, Faruk Verimer İlkokulu, Lale Cami, Şentepe İtfaiye İstasyonu yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ana Taşınmaz Özellikleri: Bina 5 Katlı, 16 Bağımsız Bölüm içermektedir. Bina 1 Bodrum + Zemin + 3 normal + Çatı Kat olarak inşa edilmiştir. Binada açık otopark ve sesli diyafon sistemi bulunmakta olup, asansör mevcut değildir. Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz mesken nitelikli ve ana yapıda 2. Normal katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol ön tarafta olup, kuzey ve doğu cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı ~104 m² (brüt 117 m²) + ~9 m² balkon olarak tespit edilmiştir. Projesinde ve mahallinde; Salon, 3 oda, mutfak, banyo, duş, lavabo/wc, antre ve 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik kasalı ahşap, iç kapıları panel, pencereleri ahşap doğramadır. Salon ve oda zeminleri laminat parke döşeli, duvarları saten boyalıdır. Mutfak duvarları saten boyalı, zemini seramik kaplamadır. Mutfak dolapları suntalam olup, tezgâhı dökme mermerit malzemeden imal edilmiştir. Duş, wc, banyo zemini ve duvarları seramik kaplamadır. Banyoda yerden klozet, dolaplı lavabo, duş teknesi ve kabini bulunmaktadır. Salon, tüm oda, banyo ve antre tavanı ise alçıpan dekorludur. Isıtma sistemi doğalgaz kombili sistemdir. Mahallinde mal sahibinin akrabası tarafından mesken niteliğinde kullanılmaktadır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

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