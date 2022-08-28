Antalya’da 3+1 dubleks daire icradan satışa çıktı

Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Ezine'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dubleks daire için 1 milyon 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 15.11.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Antalya İl, Konyaaltı İlçe, 173 Ada,1Parsel,hisarçandır Mahalle T BLOK ZEMİN+1. KAT 1 NOLU Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın Tapu Kaydı: Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hisarçandır Mah., 173 ada, 1 parsel,13417.00 m2 arsa üzerinde, ana gayrimenkul "Arsa" niteliği ile kayıtlı, 1 nolu bağımsız bölüm, T Blok,Zemin+1 Katta, 1/33 cilt/sayfa no ve 13/433 arsa payı ile üçüncü şahıs adına (1/1) tam hisse oranında, 08/03/2018 tarih ve 3974 yevmiye ile Satış işleminden tescil edilmiştir. Satışa konu taşınmazın Mavi Belde Sitesi 26 bloklu olup, 31 bağımsız bölümden oluşmaktadır. T blok parselin kuzeybatı cephesinde batıdan 2.sıradadır.T blok; bodrum+ zemin +1 normal kattan oluşmaktadır. T blok 3 katlı, 2 bağımsız bölüm içermektedir.

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