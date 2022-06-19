İstanbul Şile'de mahkemeden satılık 856 metrekare arsa!

Şile Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından satışa çıkarılan 856 metrekarelik arsa için 1.712.360 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 21.07.2022 olarak duyuruldu.

İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçesi AHMETLİ MAHALLESİ 1026 Ada, 2 Parsel sayılı arsa vasıflı taşınmaz

Yüzölçümü : 856,18 m2

İmar Durumu : Ahmetli Mahallesi 1026 Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz 11/02/2002 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ahmetli Gebze Devlet karayolu uygulama imar planında E= 0,25 yapılaşma yoğunluğunda iki kat konut alanında kalmakta olup ifraz yapılması durumunda minimum parsel büyüklüğü 500 m2 dir

Kıymeti : 1.712.360,00 TL KDV Oranı : %8

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