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    • Emlak&OTO
    • 28.05.2022 10:15
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    • 28.05.2022 10:15
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    Adana Çukurova'da kaçırılmayacak fırsat! 127 metrekare 3+1 daire icradan satılığa çıkartıldı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Adana Çukurova'da 127 metrekare 3+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Adana Çukurova’da kaçırılmayacak fırsat!

    T.C. Adana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Çukurova'da bulunan 127 metrekare 3+1 icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 350 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 18.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar

    Adana İl, Çukurova İlçe, 5004 Ada, 15 Parsel, Huzurevleri mahalle/köy, 2 blok 7. kat 32 nolu b.b Nolu Bağımsız Bölüm, mesken nitelikli,taşınmaz mesken olarak 1/1 olarak borçlu adına kayıtlıdır.mesken brüt:127 m2, net:105 m2. 'dir. ana taşınmaz yüz ölçümü: 6.269,00borçluya düşen pay/payda: 10/2182 'dir. Taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

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    Haberler Emlak&OTO Adana Çukurova'da kaçırılmayacak fırsat! 127 metrekare 3+1 daire icradan satılığa çıkartıldı
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