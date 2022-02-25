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    • Emlak&OTO
    • 25.02.2022 11:49
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    • 25.02.2022 11:49
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    Çanakkale Gelibolu'da icradan satılık 150 bin TL'ye daire! Tarih belli oldu

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Çanakkale Gelibolu'da 2+1 52 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İcradan satılık 150 bin TL’ye daire! Tarih belli oldu

    Gelibolu İcra Dairesi tarafından Çanakkale'de bulunan 2+1 52 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 150 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 11 Mayıs 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Yazıcızade Mahallesi, 737 ada, 4 parsel, 2 nolu bağımsız bölüm. Taşınmaz Gelibolu ilçe merkezindedir ve belediyenin bütün altyapı ve ulaşım hizmetlerinden faydalanır niteliktedir. 737 ada 4 parsel numaralı ana taşınmaz, 385 m² alana sahip arsa üzerinde bulunan 5 katlı betonarme taşıyıcı sisteme sahip olan yapıdan meydana gelmektedir. Yapının 30-40 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Sobalı ısınma sistemi olan binada asansör bulunmamaktadır. III-A yapı sınıfındadır. Dosya konusu olan borçluya ait 2 nolu bağımsız bölüm yapının zemin katında bulunan net 52 m² kullanım alanına sahip mesken niteliği taşıyan taşınmazdır. Bağımsız bölüm giriş holü ,banyo-wc, 2 adet balkon, açık mutfaklı salon ve 2 adet yatak odasından meydana gelmektedir. 2 nolu bağımsız bölüm tapuda 1/10 arsa payında tam hisse ile borçlu adına kayıtlı bulunmaktadır. Bağımsız bölüm yer döşemesi hol , koridorlar ve ıslak mahaller, odalar ve salonda seramik kaplama olarak imal edilmiştir. Duvarlar ve tavan alçı sıva üzeri plastik badanalıdır. İç kapılar ahşap kapı, pencere doğramaları ise ahşap doğrama olarak imal edilmiştir. Islak hacim duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. Eklenti olarak tapu kaydında 2 nolu depo bulunmaktadır.

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    Haberler Emlak&OTO Çanakkale Gelibolu'da icradan satılık 150 bin TL'ye daire! Tarih belli oldu
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