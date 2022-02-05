Çorum İskilip'te 132 metrekare daire icradan satılıktır (İcradan satılık daire ilanları)

T.C. İskilip İcra Dairesi tarafından Çorum İskilip'te bulunan 132 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 280 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 16.03.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar



Çorum İl, İskilip İlçe, 580 Ada, 123 Parsel, MEYDAN ARİFBEY Mahalle/Köy, 16 Nolu Bağımsız Bölüm Çorum İli, İskilip İlçesi, Meydan Arifbey Mah. 580 ada 123 parsel, 16 nolu bağımsız bölüme kayıtlı taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı, 1067,67 m2, arsa vasfında ana gayrimenkullü, kat irtifakı yapılı 3/59 arsa paylı mesken nitelikli taşınmaz; bodrum kat,+ zemin kat+3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı binada bulunan bağımsız bölüm; ana gayrimenkulü arsa vasfında olan taşınmaz üzerine bitişik nizam, betonarme karkas inşaat tarzında 2017 yılında kaloriferli olarak inşaa edilmiş, giriş kapısı ferforje demir doğrama, mantolama yapılı dış cepheleri akrilik boyalı ahşap çatılı, üzeri M.T. Kiremit örtülü, giriş zemini ve merdiven sahanlıkları seramik, basamakları mermer döşeme kaplama, merdiven korkulukları paslanmaz krom çelik, merdiven hattı yan duvarları sıvalı ve plastik badana ile boyalıdır. Elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapısının olduğu tespit edilen yapı III. sınıf ve B grubu yapı sınıfına dahildir. imar planında konut alanına rastladığı ve bitişik nizam 4 kat yapılaşmaya müsaadeli olduğu tespit edilmiştir.



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