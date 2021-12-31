Sivas Merkez'de 3+1 daire icradan satılıktır (İcradan satılık daire ilanları)

T.C. Sivas İcra dairesi tarafından ilçede bulunan 3+1 daire mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 180.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 22.02.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Sivas İl, Merkez İlçe, 192 Ada, 307 Parsel,Kılavuz Mah., B Blok 1. Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaz tam hisselidir. Parsel üzerinde, A ve B Bloklar Bodrum + Zemin + 7Kat olarak inşa edilmiş taşınmaz, C Blok ise Bodrum+Zemin+7 Kat+ Çatı Katı olarak inşa edilmiştir. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre; 3 Oda, 1 Salon, antre, WC,banyo, mutfak, ebeveyn banyo hacimlerinden meydana gelmektedir. Eklentiler ve ortak alanlar dahil yaklaşık brüt 136,00 m²yaklaşık net 120,00 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz; doğalgaz ısıtmalıdır. Betonarme karkas niteliğinde, %2 yıpranma oranı. 3.sınıf B grubu yapılar kategorisindedir. Taşınmaz keşif tarihinde na-tamam durumdadır. Yol, su, elektrik, ulaşım yörede tamdır. Çarşı-ticaret merkezi, Belediye, Bankalar ve İl Vilayet merkezinin bulunduğu bölgelere yaklaşık 4400m mesafededir.



İlana gitmek için tıklayın