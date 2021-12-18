Sivas Merkez'de 3+1 daire icradan satılıktır (İcradan satılık daire ilanları)

Sivas İcra Dairesi tarafından Merkez'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 260 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 08.02.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN Özellikleri: Sivas İl, Merkez İlçe, 2992 Ada, 6 Parsel, Altuntabak Mahalle, 1. kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazın yakın çevresinde Adem Camii, Muzaffer Sarısözen Ortaokulu, Yeni Emek Eczanesi, Gazi Lisesi, CebecioğIu İlkokulu ve çok sayıda mesken ağırlıklı yapılaşmalar yer almaktadır. Taşınmaz şehir ticaret merkezinin - 3,.50 km güneybatısında yer almaktadır. Teknik altyapı ve belediye hizmetleri yörede tamdır. Parsel üzerindeki taşınmazda 1 bodrum, zemin kat ve 3 normaI kattan oluşan 12 daireli bir apartman bulunmaktadır. Bina dış cephesi renkli dış cephe boyalı, çatısı ahşap üzeri alüminyum sac, giriş kapısı çelik kapı ve merdiven korkulukları alüminyum doğrama, merdiven kovası basamak ve sahanlıkları mermer, duvarIarı alçılıdır. Bina asansörlü değildir.

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